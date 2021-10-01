ارتفاع سرعات الإنترنت في مصر خلال 3 أشهر

توقعت مصادر مسؤولة بوزارة الاتصالات، ارتفاع سرعات الإنترنت في مصر خلال الفترة المقبلة، بعد أن احتلت مصر المرتبة الـ89 فى مؤشر "سبيد تيست" لسرعة الإنترنت الأرضى لشهر أغسطس الماضى، متقدمة ثلاث مراكز عن شهر يوليو بمتوسط سرعة بلغ 44.09 ميجابايت مقارنة بـ 41.45 ميجابايت خلال يوليو 2021، فيما تراجع ترتيب مصر إلى المركز 89 عالميا من أصل 180 دولة مقارنة بالمركز الـ 92 خلال الشهر الماضي.

ضخ استثمارات بأكثر من 30 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية للاتصالات

وبحسب ما أعلنته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فإن تحسن تصنيف مصر في مؤشر الإنترنت الشامل يعكس استراتيجية مصر الرقمية، التي ترتكز مشروعاتها على توافر بنية تحتية معلوماتية مطورة، حيث تمتلك وزارة الاتصالات خطة عمل متكاملة من خلال الشركة المصرية للاتصالات لتحسين شبكات الاتصالات وتطوير البنية التحتية للاتصالات في جميع أنحاء الجمهورية، اعتمادًا على تكنولوجيا الألياف الضوئية، حيث تم ضخ استثمارات بأكثر من 30 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية للاتصالات خلال العامين الماضيين.

مصر تتقدم 5 مراكز في ترتيب مؤشر الإنترنت الشامل 2021

وتقدمت مصر 5 مراكز في ترتيب مؤشر الإنترنت الشامل 2021 لتصبح في المركز 73 بين 120 دولة، مقارنة بالمركز 78 عن العام السابق، كما احتلت المركز الرابع على مستوى الدول الإفريقية الواردة في المؤشر، وعددها 29 دولة، وارتفعت قيمة المؤشر لتصل إلى 64.5 نقطة مقارنة بـ61.8 نقطة في 2020.

جائجة كورونا تسبب فى زيادة إقبال المواطنين على استخدام الإنترنت

وتسببت جائجة كورونا، فى زيادة إقبال المواطنين على استخدام الإنترنت في العديد من المجالات، ويعتمد مؤشر الإنترنت الشامل في منهجيته على أربعة محاور رئيسية، وهى التوافر من خلال قياس جودة ومدى شمولية البنية التحتية المتاحة المطلوبة للنفاذ واستخدام الإنترنت، ومحور تكاليف خدمات الاتصالات من خلال قياس تكلفة النفاذ مقارنة بمستوى الدخل ومستوى المنافسة في سوق الإنترنت، بالإضافة إلى محور الملاءمة من خلال قياس توفر وانتشار المحتوى باللغة المحلية والمحتوى ذى الصلة، وأخيرًا محور الجاهزية من خلال قياس الطاقة الاستيعابية، التي قد تساعد في النفاذ إلى الإنترنت، بما في ذلك المهارات والوعى الثقافى والسياسة الداعمة.