المنشآت الفندقية: انتعاش سياحة الأجانب في شرم الشيخ والغردقة

كشف هشام الشاعر، عضو لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، عن تراجع نسب وجود المواطنين المصريين بفنادق المدن السياحية الشاطئية، مثل شرم الشيخ والغردقة والإسكندرية والساحل الشمالي ومطروح، بداية من أول أكتوبر الجاري، مرجعا ذلك إلى اقتراب بدء الموسم الدراسي الذي يحل الأسبوع المقبل، فضلا عن انتهاء الموسم الصيفي، الذي يتواجد به المواطنين المصريون بكثرة على المدن الشاطئية.

ارتفاع أعداد السياح الأجانب الوافدين لمصر خلال أكتوبر

وأضاف لـ«الوطن» أنه في مقابل تراجع حركة السياحة الداخلية، انتعشت حركة السياحة الوافدة لمصر من الخارج، حيث بدأت شركات السياحة بكل من روسيا وألمانيا وأوكرانيا في زيادة عدد رحلاتها إلى المدن السياحية بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء، كما استعدت كل من بريطانيا وإيطاليا لتسيير رحلات لشرم الشيخ والغردقة ومرسى علم خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

نسب إشغال فنادق شرم الشيخ والغردقة معقولة

وأشار «الشاعر» إلى أن نسب الإشغال بفنادق شرم الشيخ والغردقة حاليا «معقولة»، فيما تراجعت نسب الإشغال بفنادق الإسكندرية والساحل الشمالي ومطروح، عما كانت عليه خلال الشهرين الماضيين، لافتا إلى أن الموسم السياحي الشتوي يشهد تراجعا في نسب الإشغال بالنسبة للمدن السياحية المصرية التي تطل على سواحل البحر المتوسط.

وأوضح عضو لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، أن الغرفة نبهت على جميع فنادق الجمهورية بضرورة الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا، إضافة إلى ضوابط التشغيل والقواعد الصحية فى ظل بدء الموجة الرابعة من فيروس كورونا والارتفاع النسبي في أعداد الإصابات بين المصريين.

وأكد أنه لا يُسمح لأي سائح بدخول مصر إلا أن يكون حاصلا على جرعتي التطعيم، شريطة وجود شهادة معتمدة بذلك من دولته أو أن يقدم شهادة تحليل «pcr» الخاص بكورونا من أحد المعامل المعتمدة بنتيجة سلبية، لافتا إلى أنه إذا لم يقدم شهادة التحليل السلبية أو شهادة التطعيم، فإنه يقوم بإجراء تحليل كورونا بمطار الوصول.