المنشآت الفندقية: الفنادق المصرية ستصل لمستوى عالمي منتصف 2022

قال هشام الشاعر عضو لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إن الفنادق المصرية ستصل منتصف العام المقبل إلى مستوى نظيرتها بالدول المتقدمة سياحيا، خاصة بأوربا وأمريكا، بعد الانتهاء من تقييم كافة الفنادق وفقا للمعايير الجديدة للتصنيف الفندقى "hc"، لافتا إلى أن المعايير الجديدة للتصنيف الفندقي تم وضعها بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية ووزارة السياحة والآثار، بالتنسيق مع غرفة المنشآت الفندقية.

مهلة لتوفيق أوضاع الفنادق غير المتوافقة مع المعايير الجديدة

وأضاف لـ"الوطن" أن لجان وزارة السياحة والآثار بدأت منذ شهر يونيو الماضي في مراجعة مدى التزام المنشآت الفندقية المصرية بالمعايير الجديدة للتصنيف الفندقي، ومنحت مهلة لتوفيق الأوضاع للفنادق التي لا تتطابق درجة النجومية الحاصلة عليها حاليا سواء 5 أو 4 أو 3 نجوم مع المعايير الفندقية الجديدة التي يقيم الفندق ويحصل على درجة النجومية عليها، لافتا إلى أن الوزارة لم تمنح أي فندق إلى الآن درجة نجومية وفقا للمعايير الجديدة.

تجويد الخدمة المقدمة لنزيل الفنادق المصرية

وأوضح عضو لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية أن الفترة المقبلة ستشهد وصول الخدمة المقدمة لنزلاء الفنادق لأعلى درجة ممكنة، وذلك بعد تصنيف الفنادق المصرية وفقا للتصنيف العالمي، فضلا عن بدء تطبيق الحد الأدنى لبيع الغرف الفندقية بداية من يوم 1 نوفمبر المقبل والذي ستباع الغرف الفندقية خلاله بـ40 دولارا للغرفة في اليوم بفنادق الـ5 نجوم وبـ28 دولار للغرفة في اليوم بفنادق الـ3 نجوم، إضافة إلى بدء تولى الهيئة المصرية لسلامة الغذاء والإشراف والمراقبة على جودة الأطعمة المقدمة بالفنادق.

وأشار إلى أن المعايير الجديدة للتصنيف الفندقي تشمل العديد من النقاط، مثل مراعاة الوضع البيئي للفندق، ومدى قابلية الفنادق لتطبيق السياحة الخضراء أو الصديقة للبيئة، ووجود المساحات الخضراء بالمنشآت الفندقية، وجودة البنية التحتية للفندق، وجودة المطبخ والطعام المقدم للنزلاء، وقياس جودة الخدمات المقدمة للنزيل، ومكان إقامة العاملين بالفندق ومستواه، ومدى توافر خدمات السياحة الميسّرة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والأطفال، وغيرها من الضوابط التي تهدف للارتقاء بمستوى الفنادق المصرية.