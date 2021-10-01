في يوم مولده.. كيف تحدث بهاء سلطان عن عمرو دياب وتامر حسني؟

يحتفل اليوم الفنان بهاء سلطان بعيد ميلاده الـ48، حيث أنه وُلد في مثل هذا اليوم 1 أكتوبر عام 1972، بمنطقة حدائق القبة بالقاهرة، ورغم ابتعاده عن الساحة الفنية لفترة طويلة، إلا أن جمهوره دائمًا في انتظار أغنياته التي تمزج بين اللون الطربي والشعبي، محققة نجاحًا كبيرًا.

وخلال لقاء تليفزيوني سابق له في برنامج «صاحبة السعادة» مع الفنانة إسعاد يونس عبر عن رأيه في أغنيات الفنان عمرو دياب والفنان تامر حسني، باعتبارهما اثنين من أهم المطربين في مصر.

رأي بهاء سلطان في عمر دياب وتامر حسني

وعن عمرو دياب أوضح «سلطان» أنه يتشرف بالحديث عن الهضبة، كما أنه يمثل الفن المصري في العالم، قائلًا: «عمرو دياب حاجة كبيرة أوي، وننتشرف أنه مصري ومننا وإننا نتكلم عنه، وهو بيمثل الفن المصري».

أما عن تامر حسني أشار سلطان أنه تجمعه به علاقة صداقة قوية، قائلًا: «أما تامر حسني فنحن حبايب وأصحاب، كما أن له العديد من المعجبين في الوطن العربي».

أزمة نفسية في حياة بهاء سلطان

وتحدث أيضًا خلال اللقاء عن الأزمة النفسية التي تعرض لها بعد وفاة أخيه الأكبر، ثم وفاة والدته وبعدها والده، مما أثر عليه بشكل كبير جعله يبعتد عن المجال الفني وعن الأضواء والإعلام.

وعن تلك الفترة من حياته قال سلطان: «كانت صعبة جدا، تعب أخويا الكبير الله يرحمه ومن بعده والدي ووالدتي، فكنت مقل جدا في الشغل ونفسيا كنت تعبان جدا وعشت فترة حزن صعبة، وخاصة أني كنت مرتبط بيهم جدا، وبعد اللي حصل ده بقيت مش طايق أسمع أي أغنية، ومليش نفس أغني ولا عايز حاجة من الدنيا، وكان عندي إحساس بالاكتئاب».