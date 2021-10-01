وزير الأوقاف: الإسلام فتح باب الاجتهاد وحث على استخدام العقل

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن استخدام العقل مستدلًا بنصوص من الكتاب والسنة، ضرورة، حيث أمرنا الحق سبحانه وتعالى بالنظر والتدبر في كتابه القرآن الكريم، مشيراً إلى أن الإسلام فتح باب الاجتهاد واسعًا.

وزير الأوقاف: الله حثنا على استخدام العقل في التفكر والتدبر

وأضاف وزير الأوقاف خلال خطبة الجمعة، اليوم من مسجد الإمام البوصيري، بمحافظة الإسكندرية، بحضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن الله أمرنا بالتدبر في كتابه وحثنا على استخدام العقل في التدبر، ولأهمية العقل أحاطه القرآن الكريم بسياجات من الحفظ والرعاية، وجعله الشرع الحنيف من الكليات الست التي يحرم الاعتداء عليها، ذلك أن العقل هو مناط فهم النص ، وعدم إعمال العقل في فهم النص من أهم أسباب التطرف الفكري.

جمعة: لا غنى عن إعمال العقل في فهم صحيح الدين

وأكد أنه لا غنى عن إعمال العقل في فهم صحيح النص وفي تطبيقاته، وفي إنزال الحكم الشرعي على الواقع العملي، كما أنه لابد من إعادة قراءة النص في ضوء مستجدات العصر .

وأشار إلى أن الإسلام فتح باب الاجتهاد واسعًا، فالنبي أقر مبدأ الاجتهاد حتى في حياته، فيما شدد على التوازن بين الأخذ بالأسباب والتسليم بقضاء الله وقدره، ولا يقف الأمر عند حدود العقل إنما يشمل كل جوانب الحياة، فعلى الطالب أن يجتهد في مذاكرته ثم يحسن التوكل على الله عز وجل في أمر نتيجته، وعلى الزارع أن يأخذ بأسباب العلم في زراعته ويحسن القيام عليها ثم يحسن التوكل على الله في نتاجها.

وزير الأوقاف يوضح الفرق بين التوكل والإجراءات الاحترازية في وقت كورونا

وتابع: «في ظروفنا الآنية في مواجهة فيروس كورونا نقول : ارتد الكمامة وتوكل، نظف يديك وتوكل، تجنب المصافحة وتوكل، حقق التباعد الاجتماعي وتوكل، خذ بجميع الأمور الاحترازية والإجراءات العلمية والطبية وتوكل، وهكذا في سائر الأمور الحياتية، وبهذا نكون فهمنا وحققنا وطبقنا معنى قول نبينا إعقلها وتوكل».