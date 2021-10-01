محافظ الإسكندرية ووزير الأوقاف يؤديان صلاة الجمعة بمسجد البوصيري (صور)

أدى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، صلاة الجمعة، بمسجد البوصيري بميدان المساجد في حي الجمرك، حيث ألقى وزير الأوقاف خطبة الجمعة بعنوان: «إعمال العقل في فهم النص .. الإمام أبو حنيفة ومدرسته الفقهية نموذجًا».

جاء ذلك بحضور الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور عبدالرحمن نصار وكيل مديرية أوقاف الإسكندرية، واللواء حسام الشيخ رئيس حي الجمرك، وعدد من القيادات التنفيذية والدعوية بالمحافظة.

محافظ الإسكندرية: الخطبة جاءت في إطار دور وزارة الأوقاف التنويري والتثقيفي

وقال محافظ الإسكندرية في بيان صحفي، إن الخطبة جاءت في إطار دور وزارة الأوقاف التنويري والتثقيفي، لمحاربة الأفكار المتطرفة، وغرس القيم الإيمانية والوطنية الصحيحة.

وزير الأوقاف: ضرورة إعمال العقل في فهم النص

من جهته أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن إعمال العقل في فهم النص يتطلب أن نقف على المقاصد والغايات الشرعية وأن نفهم الأحكام الجزئية في ضبط المقاصد العامة للتشريع.

دورة تدريبية لتنمية مهارات معلمي التربية الدينية بمعسكر أبي بكر الصديق

جاء ذلك بالتزامن مع انطلاق الدورة التدريبية الحادية والعشرين لتنمية مهارات معلمي التربية الدينية بمعسكر أبي بكر الصديق شرق الإسكندرية، حيث أكد مستشار التربية الدينية بوزارة التربية والتعليم، أن وزير الأوقاف ذو فكر مستنير حيث خرج بوزارة الأوقاف من التقليدية إلى الفكر الوسطي المستنير وساهم بجدية في بناء وعي المواطنين، مشدداً على أن المعلمين ينشئون جيلًا جديدًا يحافظ على إنجازات الدولة المصرية ويطورها.

وأوضح أن دور معلم التربية الدينية هو الأهم والأخطر لأن التربية الدينية تحدد سلوك الطالب واتجاهاته وميوله وقيمه وأخلاقه التي يتعامل بها مع مجتمعه والكون من حوله، ومن هنا انطلقت وزارتي الأوقاف والتربية والتعليم للاهتمام بمعلم التربية الدينية لدوره الفعال في بناء وعي المجتمع وثقافته.