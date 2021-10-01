«معلومات الوزراء»: صناعة البتروكيماويات تسجل زيادة 50% في الإيرادات

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنفوجرافيك جديد يرصد أهم المعلومات الخاصة بصناعة البتروكيماويات في مصر من حيث حجم الإنتاج والمشروعات الجاري تنفيذها.

وقد تضمن الإشارة إلى حجم الإنتاج الذي تخطى 4 ملايين طن خلال 2020/2021 مع معدل زيادة في الإيرادات وصل إلى 50% مقارنة بالعام السابق.

أهم مشروعات البتروكيماويات

على صعيد أهم المشروعات الجاري تنفيذها في قطاع البتروكيماويات؛ يأتي مشروع مجمع البحر الأحمر للتكرير والبتروكيماويات باستثمار 7.5 مليارات دولار؛ ومشروع مجمع العلمين للبتروكيماويات باستثمار 8 مليارات دولار.