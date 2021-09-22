«البيئة» تعرض على مجلس الوزراء مستجدات استضافة مؤتمر التغيرات المناخية

عرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، تقريرا بشأن مستجدات استضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين COP27 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

وأوضحت الوزيرة بحسب بيان عن وزارة البيئة، أنّه جرى تشكيل لجنة من الوزارات المعنية لترتيب التجهيزات اللازمة، حيث استقبلت اللجنة بعثة الأمم المتحدة، التي تفقدت بدورها المقر الذي سيشهد انعقاد المؤتمر بمركز المؤتمرات بشرم الشيخ، للتأكد من جاهزية قاعات الاجتماعات، ومناقشة كل ما يخص تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتجهيزات السمعية والبصرية، فضلا عن زيارة عدد من الفنادق التي ستستضيف الوفود المشاركة.

بعثة الأمم المتحدة أشادت بتميز مصر في استضافة مؤتمر الأطراف

وأشارت الوزيرة إلى إشادة البعثة بتميز مصر في التحضيرات الخاصة، باستضافة مؤتمر الأطراف ليس من الناحية اللوجستية فقط، لكن من إدراك وفهم القضايا الخاصة بالتغير المناخي.

الحكومة تجهّز لاستضافة مصر لمؤتمر COP27

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أنّ الحكومة تعمل على التجهيز لاستضافة مصر لمؤتمر COP27 وفق خطة عمل تشمل عدة محاور، منها الدعاية والتسويق للحدث، وتدبير اللوجستيات والنواحي التنظيمية والفنية المرتبطة بهذا الحدث الدولي المهم.

كما تطرقت الوزيرة إلى ترتيبات الجناح المصري في مؤتمر الأطراف COP26 بجلاسكو بالمملكة المتحدة، مشيرة إلى حجز الجناح الخاص بمصر في المؤتمر، وإعداد التصميم المعماري الخاص بالجناح على نحو مميز، وكما جرى إعداد بروتوكول تعاون بشأن التجهيزات اللوجستية الخاصة بالجناح المصري.