جامعة القاهرة تستضيف ملتقى شباب الإعلام العربي الأحد المقبل

تنظم كلية الإعلام بجامعة القاهرة، ملتقى شباب الإعلام العربي، خلال الفترة من 3 وحتى 5 أكتوبر الجاري، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، والدكتورة هويدا مصطفى، عميدة الكلية، رئيسة الملتقى.

وقال الخشت، إن تنظيم مثل هذه الملتقيات المتميزة، يأتي في إطار استراتيجية جامعة القاهرة ورؤية الدولة الوطنية وتوجيهات القيادة السياسية، بالاهتمام بالشباب والحوار معهم والاستماع إلى رؤاهم وأفكارهم، وتوعيتهم بقضايا الوطن وتحديات المرحلة الراهنة، في بناء الدولة الوطنية، بما يدعم دورهم، ويرفع مستوى الوعي بما تفرضه متغيرات العصر ومتطلباته.

جامعات الجيل الرابع

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تمضي بخطى متسارعة، نحو جامعات الجيل الرابع، لافتا إلى حرص الجامعة على إتاحة الفرص كاملة أمام الشباب، للتفاعل مع النخب الفكرية والمهنية المتميزة، لصقل مهاراتهم، وتنمية معارفهم العلمية التي تؤهلهم للمنافسة بقوة في سوق العمل المحلية والدولية.

الإعلام الوطني دعامة أساسية في بناء الوعي

وأشار الخشت إلى دعم الجامعة المستمر للفعاليات التي تفتح آفاقا معرفية ومهنية، لتخريح أجيال قادرة على المساهمة المبدعة والواعدة، في تحقيق نهضة مجتمعية، تواكب رؤية الدولة الوطنية والجمهورية الجديدة، انطلاقا من دور جامعة القاهرة في بناء الإنسان وتطوير العقل المصري، برؤية علمية عصرية.

وقال رئيس الجامعة، إن الإعلام الوطني الملتزم يمثل دعامة أساسية في بناء الوعي، وتطوير الفكر لبناء دولة وطنية قادرة على الحفاظ على مكانة مصر وريادتها، إقليميا ودوليا، انطلاقا من إمكانات حقيقية واقعية تمتلكها، واستنادا إلى عمق حضاري تتفرد به مصر.

ورش تدريبية ولقاءات ومسابقات داخل الملتقى

ويتضمن الملتقى تنظيم عدد من الورش التدريبية المتنوعة، يقدمها نخبة من الإعلاميين الشباب، ولقاءات مفتوحة وحلقات نقاشية، ومسابقة بين كليات الإعلام في مجالات الأفلام التسجيلية والوثائقية، والصحافة المطبوعة والإلكترونية، والإعلانات.

وقالت الدكتورة هويدا مصطفى، إن الملتقى يهدف إلى النهوض بالشباب وبناء إعلاميي المستقبل، وتوعية الشباب بقضايا الإعلام العربي، وتأهيلهم لاحتياجات سوق العمل والمشاركة الدولية، وذلك من خلال ورش العمل واللقاءات مع الخبراء وأساتذة الإعلام.

وتتضمن فعاليات اليوم الأول للملتقى، جلسة نقاشية بعنوان «فرص الاستثمار في مهارات طلاب وخريجي الإعلام»، يتحدث فيها كل من: المهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذي للتشغيل بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والمهندسة رشا أشرف، مدير مشروعات أول بقطاع التحول الرقمي بوزارة الاتصالات، وسامي عبد الراضي، مدير تحرير الوطن ورئيس تحرير شبكة النهار.

الشباب والثقافة الإعلامية والمعلوماتية

كما تضم فعاليات اليوم الأول جلسة نقاشية حول «الشباب والثقافة الإعلامية والمعلوماتية»، تديرها الدكتورة آلاء فوزي، المدرس بقسم العلاقات العامة بالكلية، وفي ثالث أيام الملتقى يُعقد لقاء يجمع بين شباب الخبراء بشباب دارسي الإعلام حول «تحدي البدايات ومهارات المرحلة»، يتحدث فيه كل من: صلاح مهران، مدير البرامج بقناة MBC مصر، وهاجر جميل، المذيعة براديو مصر، ود. محمد فتحي، الكاتب الصحفي ومطور المحتوى.

عقد ورش تدريبية

ويشهد الملتقى أيضا عقد ورش تدريبية في مجالات متنوعة منها التقديم التليفزيوني، والدوبلاج والتعليق الصوتي، والكتابة والسرد، وصحافة الفيديو، وإعلام الذكاء الاصطناعي، وذلك بشكل متواز، وتُعاد على مدار فعاليات الملتقى، ويقدمها نخبة من المدربين وهم: محمد حسان، المذيع ومنتج الأخبار بالتليفزيون، ود. حنان الشبيني، الإعلامية بالتليفزيون، وأسماء سمير، خبيرة الدوبلاج والمذيعة بالبرنامج الثقافي بالهيئة الوطنية للإعلام، وإسلام عادل، مدرب التعليق الصوتي ومؤسس مبادرة «اقرأ لي»، والمهندس مصطفى متولي، المدرب المعتمد من ميكروسوفت وبالأكاديمية الوطنية للتدريب، وأحمد عبد الصمد، مقدم برنامج «صباح الخير يا مصر» ونشرات الأخبار، وندا رضا، المذيعة بقناة Extra News.

ويقدم حفل الافتتاح داليا أشرف، المذيعة بقناة DMC، بينما تقدم حفل الختام آية عبد الرحمن، المذيعة بقناة CBC Extra.

يذكر أن كلية الإعلام وجهت الدعوة لكليات ومعاهد وأقسام الإعلام، لترشيح خمسة طلاب من كل منها، لحضور المنتدى مجانا.