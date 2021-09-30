إضاءة مباني جامعة القاهرة احتفالا باليوم العالمي لأمراض القلب  

تحتفل جامعة القاهرة، بعد قليل، باليوم العالمي لأمراض القلب ، وذلك بالتعاون مع مستشفى وادي النيل و منظمة الصحة العالمية، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، و مديرعام مستشفى وادي النيل، إذ جرى إنارة مبنى قبة الجامعة ليلا، وكذلك إنارة مستشفى قصر العيني باللون الأحمر، في إطار احتفال منظمة الصحة العالمية 29 سبتمبر من كل عام، باليوم العالمي للقلب، بهدف التوعية ضد المخاطر التي تتسبب فيها أمراض القلب، وخفض معدل انتشارها حول العالم.

جامعة القاهرة تشارك في الاحتفالية بالتعاون مع مستشفى وادي النيل ومنظمة الصحة العالمية

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن مشاركة الجامعة في الاحتفالية تأتي في إطار حرص الجامعة على تقديم جميع أوجه الدعم الطبي، وكذلك خدمة المرضى في مختلف القطاعات الصحية بمستشفيات الجامعة، و كذلك تقديم تعليم وتدريب وتخريج جميع الأطباء المتخصصين، وفقا لأعلى درجة من الكفاءة والمهنية الطبية المتميزة، ولأحدث النظم التكنولوجية العالمية وبمعاييرعالمية ودولية، مما يساهم في النهضة الصحية على مستوى الدولة المصرية.

«الخشت»: اليوم العالمي للقلب من كل عام يهدف إلى التشجيع على اتباع نمط حياة صحي

وأكد «الخشت» ضرورة رفع الوعي الصحي للجميع، وتشجيع أفراد المجتمع بأكمله على العناية والاهتمام بالصحة العامة بشكل عام، بجانب وضع خطط مستقبلية وبرامج متميزة للحد من الإصابة بأمراض القلب المختلفة، مضيفا أنه يجب تحسين الآداء تجاه العناية بمرضى القلب بشكل خاص، موضحًا أن اليوم العالمي للقلب من كل عام يهدف إلى التشجيع على اتباع نمط حياة صحي وعادات غذائية سليمة، والتركيز على أهمية الوقاية من أمراض القلب والحد من مخاطرها، والتمتع بصحة قلبية جيدة.

ويشارك في الاحتفالية نواب رئيس الجامعة، ومجلس كلية طب قصر العيني، وعدد من الأطباء والأساتذة المتخصصين بكليات القطاع الطبي بجامعة القاهرة.