«كيدز إيريا وأفلام كرتون» في رعاية أطفال مستشفى ميت غمر: دعم نفسي

في خضم أزمة إنسانية كبّلت أيدي الأطباء كبارًا وصغارًا، ووقف أمامها الطاقم الطبي في حيرة، تمتلئ وسائل الإعلام يوميًّا بتوصيات من شأنها الحفاظ على الحالة النفسية لمصابي فيروس كورونا، ومن وحي المعاناة، كان الدكتور محمد شرف ‎وكيل مستشفى ميت غمر العام بالدقهلية، حريصا على تنفيذ أفكار جديدة لدعم المرضى نفسيا كنوع من التخفيف على المعزولين في أسرّتهم، بعيدا عن عائلاتهم، حصل على الموافقة وبدأ في أعمال التطوير ليحدث فارقًا ملحوظا بين المرضى.

تجديد البنية التحتية للعناية المركزة للأطفال

قبل نحو ثلاثة أشهر فقط، اغتنمَ الدكتورمحمد شرف، تراجع أعداد الإصابات في فيروس كورونا، وبدأ في تنفيذ فكرة جديدة من نوعها بمستشفيات العزل في مصر، تمثلت في تركيب شاشات تلفزيون في كل الغرف بمستشفى ميت غمر العام بالدقهلية، تعتمد على إتاحة كل القنوات الفضائية إليهم لمتابعة ما يحلو لهم من مواد ترفيهية عوضا عن اللقاء الحقيقي بالأهل والأقارب، بحسب وصفه.

شاشات عرض تقدم محتوى كرتونيا للأطفال

نجحت الفكرة الأولى من نوعها وأحدثت فارقًا كبيرا بين المرضى، حتى بدأ الطبيب نفسه في الالتفات لقسم رعاية الأطفال بالمستشفى نفسها، لا سيما وأن الزمن ترك بصماته على الجدران والأرضيات، يومه اختلف بشكل كلي، لم يعد تواجده ضمن صفوف الجيش الأبيض هو وظيفته الوحيدة بالمكان، كلما انتهت مواعيد العمل وخفت الحركة وأغمض المرضى أعينهم بدأت مهمته في متابعة تجديدات القسم وتغيير معالمه، يباشر العمال لحظة بلحظة، «البنية التحتية لقسم رعاية الأطفال كانت متهالكة تماما والحالة النفسية مهمة للمريض وخصوصا الأطفال» فبدأ أعمال التجديد للقسم الذي تغيرت معالمه تماما، بحسب قول الدكتور المشرف على تنفيذ الفكرة في حديثه لـ«الوطن».

دهانات بألوان زاهية وأشكال كرتونية

أعمال توسعة وتجديد للجدران والبنية التحتية، شملها قسم رعاية الأطفال وصلت إلى استخدام دهانات ذات ألوان زاهية ولصق أشكال كرتونية للأطفال لدعمهم نفسيا، تغيرت معها معالم المكان كليًا، إلى جانب توفير شاشات عرض تلفزيونية تقدم محتوى ترفيهيا للأطفال على مدار اليوم «الطفل المريض مش بيقدر يتحمل قعدة السرير والعلاج وكان لازم يتسلى عشان نفسيته تتحسن» فانشغل الأطفال المرضى بما تقدمه شاشات العرض التلفزيونية من محتوى كارتوني وتناسوا المرض قليلا.

«الأطفال لما بتزهق من قعدة السرير بيطلعوا يلعبوا في الكيدز إيريا» استكمل الطبيب الثلاثيني حديثه عن تطوير قسم رعاية الأطفال، لافتا إلى ردود الفعل الإيجابية التي توالت عليه من الأطفال وأسرهم، بعد التطوير الذي تم بتبرعات الطبيب نفسه وفاعلي الخير.

بدأ تطبيق الفكرة في قسم رعاية الأطفال منذ نحو أسبوعين، تحت إشراف وموافقة الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، الذي أكد في وقت سابق على أهمية الدعم النفسي للمرضى بقوله: «الحالة النفسية مهمة عشان كده فكرنا إزاي ندعمهم ونخفف عليهم العزلة».