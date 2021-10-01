للمصريين العاملين في السعودية.. تعرف على فروع ووكلاء البنك الأهلي

وافق مجلس الوزراء السعودي، على الترخيص للبنك الأهلي المصري بفتح فرع له في المملكة، كما وافق المجلس بحسب، على تفويض وزير المالية بالبت في أي طلب لاحق بفتح فروع أخرى للبنك في المملكة.

ويتواجد البنك الأهلى المصرى فى المملكة العربية السعودية فى أربعة مدن، فى (الرياض- جدة- الخبر- المدينة المنورة)، حيث تتيح هذه الفروع كافة الخدمات التى يحتاجها العملاء، إضافة إلى المصريين العالمين في الممكلة العربية السعودية، حيث تعتبر المملكة أحد أهم الدول التي لديها عمالة وافدة أغلبها من المصريين.

يتعاون البنك الأهلى مع شركاء فى مجالات التحويلات

ويمتلك البنك الأهلي المصري خبرات كبيرة في مجال تحويلات العاملين بالخارج وتتعدد الأنظمة المُعتمدة لديه، لتواكب أحدث طرق التحويل المطبقة عالميًا وذلك بالتعاون مع أكبر مراسلي ووكلاء تحويل المدخرات في السعودية، ولدى البنك شراكة مع مصرف الراجحي، والبنك العربي الوطني، والبنك الأهلي التجاري، وبنك البلاد، ومصرف الإنماء، وبنك الجزيرة، والبنك السعودي للاستثمار.

عدد المصريين فى الخارج، بلغ 9.5 مليون أغلبهم فى السعودية

وبحسب ما أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فإن عدد المصريين فى الخارج، بلغ 9.5 مليون، جاءت المملكة العربية السعودية في مقدمة الدول العربية التي يعمل بها المصريون، حيث بلغ عددهم نحو 2.9 مليون مصرى، والأردن يعمل بها مليون و150 ألف مصري، و الإمارات بها نحو 765 ألف مصري ثم الكويت التي يعمل بها ما يقرب من نصف مليون مصري.

مليونان و249 ألفا عدد العاملين المصريين في الدول الأوروبية

أما العاملون المصريون في الدول الأوروبية، فبلغ إجمالى عددهم مليونين و249 ألفا، واستحوذت إيطاليا على نحو 560 ألف مصري تليها فرنسا بنحو 365 ألفا ثم ألمانيا بنحو 77 ألفا، وإنجلترا 62 ألفا وهولندا 45 ألفا، فيما بلغ عدد العاملين المصريين فى القارة الإفريقية نحو 46 ألفا و872 مصريا استحوذت جنوب إفريقيا وحدها على نحو 85% منهم.