فيوتشر ينتصر على بيراميدز ويضم صانع ألعاب الأهلي

نجحت إدارة نادي فيوتشر إف سي في إنهاء المفاوضات مع إدارة النادي الأهلي، من أجل الحصول على خدمات ناصر ماهر صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء. وتمكن مسؤولو فيوتشر من تحقيق الانتصار على نادي بيراميدز، في الظفر بخدمات اللاعب، بعدما تقدم بعرض مالي يفوق الذي قدمته إدارة السماوي.

وانضم ناصر ماهر إلى معسكر فريق فيوتشر إف سي، الذي يقام في أحد فنادق مدينة السادس من أكتوبر، بعدما قام بالتوقيع على عقود الانضمام إلى صفوف النادي الصاعد حديثًا إلى الدوري الممتاز، وينشر «الوطن سبورت» سعر بيع ناصر ماهر إلى فيوتشر.

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