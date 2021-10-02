«لو إنت مخالف» إزاي تتأكد من صحة محضر الكهرباء عشان تضمن حقك؟

في كثير من الأحيان، يتعرض المواطنون إلى الكثير من المواقف المختلفة، والتي تجعلهم يقعون في مخالفة متعلقة بـ عداد الكهرباء الخاص بالوحدة السكنية الكائنين بها، ومع مرور اللجان التفتيشية لشركات الكهرباء على المنازل، قد تسجل اللجنة التفتيشية المخالفة على المواطن وتفتح محضرا له، حتى يتم توقيع غرامة مالية عليه.

وفي السنوات الأخيرة الماضية، انتشرت الكثير من طرق النصب والاحتيال على المواطنين بادعائهم بأنهم موظفون في المؤسسات المختلفة، وفي هذا الإطار، تستعرض «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، عددا من النصائح التي وجهها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للمواطن عبر صفحته الرسمية على موقع «فيس بوك»، للتأكد من صحة المحضر الذي يحرره مندوب شركة الكهرباء للمواطن، والتي جاءت، كالتالي:

خطوات التأكد من صحة محضر الكهرباء

1- أن الضبط تم عن طريق مندوب من الشرطة ومعه أحد الفنيين التابعين لشركة التوزيع على الأقل، ويثبت أسماؤهم في تقرير الضبط.

2- أن يتم الضبط في حضور المنتفع أو أحد أقاربه أو أتباعه في مكان الضبط، ويثبت أسماء الحاضرين بتقرير الضبط بعد التأكد من شخصياتهم.

3- تصوير واقعة الضبط بكاميرا «تسجل التاريخ والوقت» وتكون في عهدة الفني التابع للشركة ويتم بها إثبات الحالة الظاهرية للعداد، والطريقة التي تمت بها السرقة وقت الضبط.

4- أن يتضمن التقرير وصفا دقيقا لواقعة السرقة وتحديد الطريقة التي اتبعها المنتفع لسرقة التيار ويتم ذكرها في تقرير الضبط.

5- حصر وتسجيل الأجهزة المركبة الصالحة للاستعمال لدى المنتفع وقت الضبط وحمل كل منها.

6- تحديد شخصية مرتكب جريمة السرقة على وجه الدقة، على أن يكون الضبط بناء على أمر تكليف من الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أو من الإدارة التابع لها مأمورو الضبطية القضائية وليس مروراً عشوائياً.

وإذا كان تقرير الضبط محرر من مأموري الضبطية القضائية يرفق معه صورة من قرار وزير العدل وصور بطاقات الضبطية القضائية الخاصه بهم.