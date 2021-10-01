خطوات الاستعلام عن فاتورة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء لشهر أكتوبر

بدأ 4 ملايين و100 مشترك تابع لنطاق عمل شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء في محافظات «الفيوم - بني سويف - الوادي الجديد - أسيوط - المنيا»، اليوم، البحث عن الآليات والطرق التي حددتها الشركة للاستعلام عن فاتورة استهلاك الكهرباء لشهر أكتوبر الجاري.

طرق الاستعلام عن فاتورة استهلاك شهر أكتوبر

وقال المهندس رأفت شمعة، رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، إن الشركة أتاحت عددًا من الخطوات التي يجب أن يتبعها المشتركون الواقعون في نطاق عمل الشركة للاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء لشهر أكتوبر الجاري، لافتا إلى قيام الشركة بتطوير عدد من الخدمات المقدمة من خلال موقع الشركة على شبكة المعلومات والخاصة بالاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهريًا مع إمكانية عرض فاتورتين سابقتين، إضافة إلى نشر ثقافة ترشيد الطاقة وتوعية المشتركين عن الطرق السليمة فضلًا عن استقبال شكاوى ومقترحات المواطنين لتطوير الخدمة وإدخال المشترك للقراءة عن طريق موقع الشركة أو موقع حماية المستهلك شهريًا.

رابط الاستعلام عن قيمة فاتورة الاستهلاك الشهري

وأشار شمعة لـ«الوطن» إلى أنه يمكن للمشتركين بشركة توزيع مصر الوسطى للكهرباء بالمحافظات الواقعة في نطاق عمل الشركة الاستعلام عن قيمة استهلاك الفاتورة الشهرية من خلال الرابط التالي

6 خطوات للاستعلام عن قيمة استهلاك الفاتورة

وقال شمعة إن شركة توزيع مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء أتاحت عددا من الخطوات التي يجب أن يتبعها المشتركون للاستعلام عن قيمة استهلاك الفاتورة الشهرية للمحافظات الواقعة في نطاق عمل الشركة وهي:

- اختيار القطاع التابع له «القطاع هو المحافظة التي تتواجد بها منزلك أو نشاطك».

- اختيار الفرع التابع لك وهو مكتوب على يمين فاتورة الكهرباء من أعلى «الفرع هي المدينة أو المركز التي يتواجد بها منزلك أو نشاطك».

- كتابة رقم الاشتراك المكون من 10 أرقام.

- الضغط على «إظهار الفاتورة» وحينها ستظهر آخر فاتورة كهرباء وفاتورتان سابقتان ويمكن استعراضهما بالسهم يمين «فاتورة سابقة» والرجوع للفاتورة الأخيرة بالسهم شمال «فاتورة تالية».

- إذا لم تظهر لك فاتورة حاول التأكد من إدخال الفرع صحيح وكذلك رقم الاشتراك كما هو موضح سابقاً من الفاتورة الأخيرة أو الفواتير السابقة وحاول كتابتها مرة أخرى.

- يمكنك أيضا الاستعلام من جديد.