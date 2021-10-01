الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 9 فلسطينيين من الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، 9 فلسطينيين من مناطق متفرقة من الضفة الغربية، وفي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال الطفل صهيب أبو ناب (13 عاما)، خلال توجهه لأداء الصلاة بالمسجد الأقصى، عقب الاعتداء عليه بالضرب والدفع، ما أدى إلى إصابته برضوض وخدوش، كما اعتقلت الشاب أنس عبد الفتاح من مدينة نابلس، على أحد بوابات الأقصى أثناء محاولته الدخول لأداء الصلاة.

50 ألف مصل أدوا الجمعة في رحاب الأقصى

فيما أدى نحو 50 ألف مواطن صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم الإجراءات المشددة التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أبواب ومداخل البلدة القديمة في القدس المحتلة، التي منعت وصول المئات من أبناء شعبنا إليه.

وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، أن نحو 50 ألف مصل أدوا الجمعة في رحاب الأقصى.

ومنعت قوات الاحتلال دخول مئات المواطنين من الضفة الغربية إلى القدس لأداء الجمعة في المسجد الأقصى.

كما يواصل الاحتلال الإسرائيلي المماطلة بتسليم جثمان الشهيدة إسراء خزيمية، من بلدة قباطية جنوب جنين، والتي استشهدت فجر الخميس، برصاص الاحتلال في مدينة القدس.

الاحتلال يماطل في تسليم جثة إسراء خزيمية

وقال زوج الشهيدة، محمد خزيمية لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، إن سلطات الاحتلال ما تزال ترفض تسليم جثمان الشهيدة، مشيرا إلى أنه تلقى اتصالا هاتفيا من ضابط مخابرات إسرائيلي طلب منه التوجه إلى مستوطنة «بيت إيل» شرق رام الله، الساعة الثانية من فجر اليوم الجمعة.

وفي سياق متصل، أصيب 5 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، ، اليوم الجمعة، خلال قمع الاحتلال مسيرة بيت دجن شرق نابلس.

وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل، بأن 5 مواطنين أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، اثنان نقلا إلى مستشفيات نابلس.

كما أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عائلة مقدسية على هدم غرفة في منزلها ذاتيا، في حي الثوري من بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك.