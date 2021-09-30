حالة الطقس اليوم 30-9-2021.. شبورة ورياح نشطة
كتب:
رحاب عبدالراضي
01:18 ص | الخميس 30 سبتمبر 2021
حالة الطقس
أصدرت هيئة الأرصاد الجوية بيانا تفصيليا بتوقعات حالة الطقس اليوم الخميس، إذ يسود البلاد نهارًا طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومعتدلا على السواحل الشمالية، وحارا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
حالة الطقس اليوم في مصر
كما يسود البلاد ليلًا طقس لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل الحرارة على باقي الأنحاء، وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوبي سيناء والبلاد على فترات متقطعة.
ومن المتوقع تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، فضلًا عن نشاط الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.
حالة البحرين المتوسط والأحمر
وأشار خبراء الأرصاد، إلى أن حالة البحر المتوسط ستكون معتدلة إلى مضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 2: 2.5، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة ويترواح ارتفاع الموج ما بين 2: 2.5، والرياح السطحية شمالية غربية.
درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر
القاهرة 32 21
الإسكندرية 28 22
وادي النطرون 29 210
طنطا 31 21
شبين الكوم 32 21
دمنهور 31 20
بلطيم 30 22
مطروح 28 22
السلوم 29 21
سيوة 33 17
بورسعيد 30 23
دمياط 28 22
الزقازيق 32 21
المنصورة 31 20
الإسماعيلية 32 21
السويس 32 21
العريش 31 21
رفح 30 20
رأس سدر 32 22
نخل 29 18
نويبع 33 25
طابا 30 22
كاترين 27 15
الطور 31 23
شرم الشيخ 33 26
الغردقة 33 26
مرسى علم 33 25
الفيوم 32 21
بني سويف 32 21
المنيا 33 20
أسيوط 33 19
سوهاج 34 22
قنا 34 23
الأقصر 35 23
أسوان 36 24
إدفو 36 24
أبو سمبل 35 24
الوادي الجديد 35 19
شلاتين 34 24
أبو رماد 33 25
حلايب 31 25
رأس حدربة 31 26