حالة الطقس اليوم 1-10-2021.. مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، بيانا تفصيليا بتوقعات حالة الطقس اليوم الجمعة، إذ يسود البلاد نهارًا طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس اليوم في مصر

كما يسود البلاداطقس لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على باقي الأنحاء مع وجود شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

ومن المتوقع وفقا لبيان الهيئة، أن تشهد البلاد نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وأشار خبراء الأرصاد، إلى أن حالة البحر المتوسط ستكون معتدلة إلى مضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 2: 2.5، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة ويترواح ارتفاع الموج ما بين 2: 2.5، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

القاهرة 31 22

الإسكندرية 27 23

وادي النطرون 28 22

طنطا 30 22

شبين الكوم 31 22

دمنهور 31 21

بلطيم 28 21

مطروح 27 22

السلوم 28 21

سيوة 31 20

بورسعيد 28 23

دمياط 28 22

الزقازيق 31 22

المنصورة 31 20

الإسماعيلية 31 20

السويس 31 21

العريش 31 21

رفح 28 20

رأس سدر 32 22

نخل 29 18

نويبع 32 25

طابا 30 22

كاترين 26 14

الطور 31 24

شرم الشيخ 33 26

الغردقة 33 25

مرسى علم 33 25

الفيوم 32 21

بني سويف 32 21

المنيا 32 21

أسيوط 32 18

سوهاج 34 22

قنا 35 23

الأقصر 35 22

أسوان 36 23

إدفو 36 23

أبو سمبل 35 20

الوادي الجديد 34 20

شلاتين 33 23

أبو رماد 32 24

حلايب 30 24

رأس حدربة 30 25.