الأرصاد الجوية تكشف توقعات طقس الـ 72 ساعة المقبلة: شبورة وأمطار خفيفة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان صادر اليوم الخميس، حالة الطقس المتوقعة خلال الثلاثة أيام المقبلة، في الفترة من غدٍ الجمعة الموافق 1 أكتوبر وحتى الأحد 3 أكتوبر.

ويتوقع خبراء الأرصاد، أن يسود البلاد نهارًا طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتوقعت الهيئة أن يسود البلاد ليلًا طقس لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على باقي الأنحاء، مع وجود شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

الظواهر الجوية المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

وأوضحت الهيئة أنه من المتوقع أن تشهد البلاد غدا الجمعة شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، مع وجود نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

ونوه خبراء الهيئة لفرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة السبت المقبل، أما الأحد فمن المتوقع وجود أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجة البحري على فترات متقطعة من اليوم.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة على النحو التالي:

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 1 أكتوبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 20.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 31 الصغرى 20.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 22.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 23.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 20.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 24.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 2 أكتوبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 21.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 30 الصغرى 21.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 21.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 23.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 21.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 24.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 3 أكتوبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 21.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 30 الصغرى 21.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 21.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 23.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 25.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 21.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 24.