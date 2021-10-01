المجتمع الدولي يتمسك بعقد الانتخابات الليبية خلال أسبوعين

دعا ريتشارد نورلاند، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا، إلى إصدار قانون ليبي خاص بالانتخابات في أفق زمني لا يتعدى أسبوعين اثنين، للتمكن من إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية معا، بموعدها المقرر في 24 ديسمبر 2021.

وفي تصريح للصحفيين، خلال ختام الجلسة الرسمية الأولى من المفاوضات السياسية حول الانتخابات الليبية في العاصمة الرباط، شدد الدبلوماسي الأمريكي على أن ليبيا تمر بأوقات صعبة جدا، مؤكدا أن الحل يكمن بإجراء الانتخابات، بحسب قناة «العربية».

السايح: المفوضية لن تفتح باب الترشح للرئاسة حتى صدور القانونين معا

كما حث المفاوضين الليبيين على التوصل لوثيقة قانونية تضمن إجراء الانتخابات في موعدها.

بدوره، شدد رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح على أن المفوضية لن تفتح باب الترشح للرئاسة، حتى صدور القانونين معا (المتعلقين بالانتخابات الرئاسية والنيابية).

كما أضاف في لقاء صحفي، أن المفوضية ستفتتح ألفيْ مركز انتخابي يوم 16 أكتوبر، لتوزيع بطاقات الناخبين.

يذكر أن العديد من السياسيين الليبيين وسفراء الدول الأجنبية حذروا سابقا من أن تطيح الخلافات بين الأفرقاء الليبيين بهذا الاستحقاق الهام، ففي رسالة وجهها قبل أيام 46 عضوا في ملتقى الحوار السياسي الليبي إلى المبعوث الأممي، يان كوبيش، حذروا من وجود تطورات خطيرة قد تعيق إجراء الانتخابات.

أتت تلك التحذيرات مع ارتفاع حدة الخلافات مؤخرا بين البرلمان من جهة، والحكومة والمجلس الأعلى من جهة أخرى حول القانون المعتمد وغيره من المسائل الجدلية، ما دفع العديد من الدول الغربية، فضلا عن الأمم المتحدة إلى التأكيد على ضرورة إجرائها في موعدها المقرر مسبقا.

يشار إلى أن مسألة الانتخابات تم التوافق عليها ضمن خارطة طريق وضعها العام الماضي منتدى الحوار السياسي، الذي عقدته الأمم المتحدة لإنهاء الأزمة المستمرة منذ عشر سنوات، إلا أن الخلافات حول هذا الملف لا تزال تهدد عملية السلام.