محافظ شمال سيناء يفتتح مسجد الإسراء بالعريش بتكلفة 3 ملايين جنيه

افتتح اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، يرافقه العميد أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة، والعميد ماجد محمد أحمد، رئيس مركز ومدينة العريش، والدكتور إبراهيم جمعة إبراهيم، مدير عام مديرية أوقاف شمال سيناء، مسجد الإسراء بإدارة شرق العريش، وذلك بعد إحلاله وتجديده وتطويره بالجهود الذاتية بقيمة 3 ملايين جنيه.

افتتاح 12 مسجدا بمختلف مناطق المحافظة

وأعلن المحافظ، عن افتتاح 12 مسجدًا جديدًا بمختلف مدن المحافظة، خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن عدد المساجد بالمحافظة يبلغ 1375 مسجدًا، داخل محافظة عدد سكانها نحو 450 ألف نسمة، وهي تمثل نسبة كبيرة على مستوى المحافظات قياسًا بعدد السكان.

9 مساجد جاهزة للافتتاح

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة، بالتنسيق مع وزارة الأوقاف، وضعت خطة شاملة لبناء مساجد جديدة وإحلال وتجديد عدد من المساجد، التي تحتاج إلى إعادة صيانة وتأهيل في مختلف مدن المحافظة، بناء على توجيهات السيد رئيس الجمهورية.

وبدوره، أكد الدكتور إبراهيم جمعة إبراهيم، مدير عام مديرية أوقاف شمال سيناء، أن افتتاح مسجد الإسراء بالعريش، يأتي بالتزامن مع افتتاح 9 مساجد أخرى على مستوى الجمهورية، ليصبح إجمالي ما تم افتتاحه من بداية يوليو الماضي حتى تاريخه 206 مساجد على مستوى الجمهورية، منها 183 مسجدًا جديدًا «إحلالًا وتجديدًا»، و23 مسجدًا، صيانًة وترميمًا. وعقب الافتتاح قام المحافظ بأداء صلاة الجمعة في المسجد.

وكانت الخطبة التي ألقاها الشيخ الشحات إبراهيم، مدير إدارة المتابعة بالمديرية، تحت عنوان: «إعمال العقل في فهم النص»، مشيرا إلى النصر العظيم الذي حققه الجيش المصري في السادس من أكتوبر عام 1973، والتضحيات التي يقدمها أبناء القوات المسلحة والشرطة المدنية على أرض سيناء لينعم الوطن بالاستقرار والأمن والأمان.