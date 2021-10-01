المتهمة بقتل جارها حرقا في الهرم: «عشمني بالجواز وضحك عليا»

«ضحك عليا ووعدني بالجواز وبعد كده هرب مني»، بتلك الكلمات اعترفت المتهمة بقتل جارها في الهرم، مؤكدة أنها ذهبت إلى منزله في شارع عمار بن ياسر في منشية البكاري، وانتظرت قرابة نصف ساعة أمام المنزل، وعندما لاحظت وقوفه في مدخل المنزل، أسرعت ناحيته وسكبت عليه كمية من الكيروسين، قبل أن تشعل فيه النيران، عن طريق ولاعة كانت في يدها.

خطة الانتقام

وبحسب أقوال المتهمة أمام جهات التحقيق في جلسة اليوم، التي انتهت بحبسها على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد، فالمتهمة أعدت خطة للانتقام من صديقها، بعد أن جمعتهما علاقة عاطفية ووعدها بالزواج، ثم تهرب منها، ورفض الرد على اتصالاتها، الأمر الذي تسبب في إهانتها، فأعدت خطة لقتله.

وأقرت المتهمة بأنها قامت بشراء كمية من الكيروسين في زجاجة، وأخفتها داخل شنطة، وتوجهت إلى مكان إقامة المجني عليه، وعندما شاهدته انقضت عليه وسكبت الكيروسين على ملابسه، وأشعلت النيران فيه، فتحول في لحظة إلى كتلة من اللهب وتوفي من جراء تلك الإصابات البالغة.

قالي هتجوزك وهرب

ولفظ الشاب الثلاثيني، الذي يعمل جزارًا، أنفاسه الأخيرة داخل مستشفى أم المصريين، بعد دقائق من وصوله إليه، بينما تمكن جيران المجني عليه من الإمساك بالمتهمة، وتسليمها إلى المباحث.

وبسؤالها اعترفت بتفاصيل الجريمة، وكان يظهر عليها عدم الاتزان ومعاناتها من اضطرابات نفسية، وظلت تهذي بكلمات غير مفهومة عقب القبض عليها من قبل قوة من مباحث الجيزة، لكنها بدأت الاعترفات التي كان ملخصها «قالي هتجوزك بعد ما ضحك عليا بكلام الحب وبعدين هرب».

مريضة نفسيًا

«مريضة نفسيًا وكانت جارتنا من 4 سنين»، هذا ما ذكرته شقيقة المجني عليه عندما حضرت على خبر حرق شقيقها، وشاهدت الجيران يمسكون بالمتهمة، فتعرفت عليها، وقالت في محضر الشرطة، إن تلك السيدة تعاني من مرض نفسي، وكانت تسكن معها في عقار واحد قبل 4 سنوات، قبل أن ترحل من هذا العقار تجنبًا للمشاكل التي كانت تفتعلها تلك السيدة بسبب ما تعانيه من اضطرابات نفسية.