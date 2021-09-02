مباحث الجيزة تكشف لغز «جثة العجوزة»: مريض نفسي يعاني من الصرع

كشفت مباحث الجيزة بقيادة اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث، عن تفاصيل العثور على جثمان شاب في أحد الشوارع بالعجوزة أمس الأول.

وبينت أعمال الفحص الميداني لمسرح الحادث، أن الواقعة عبارة عن انتحار وليست قتل، بحسب ما أثبتته تحريات فريق البحث الجنائي استنادًا إلى روايات شهود العيان الذين أقروا أن الشاب صعد أعلى العقار وألقى بنفسه فسقط جثة هامدة.

3 كاميرات رصدت واقعة الانتحار

وأفادت تحريات المباحث، بأن الشاب المتوفى يدعى "كريم.م" رصدته 3 كاميرات وبينت أنه كان يسير في الشارع بشكل طبيعي ودون إكراه ودخل أحد العقارات، وبعد دقائق كانت هي مدة صعوده على سلالم العقار ألقى بنفسه من العقار، وأظهرت الكاميرات الشاب وهو يقفز من أعلى العقار ملقيًا بنفسه على الأرض حيث فارق الحياة.

مريض ويعاني من الصرع

وأوضحت تحريات المباحث، التي أشرف عليها العقيد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، أن الشاب المنتحر يعاني من صرع وأمراض نفسية بحسب روايات أسرته بعد التواصل معهم عقب العثور على الجثمان.

وتبين أن الشاب من محافظة الدقهلية ويقيم في المنصورة وقبل الحادث بساعات ترك منزله وقدم إلى القاهرة للعمل كسائق خاص، وفي ذات اليوم الذي غادر فيه منزل أسرته انتحر بإلقاء نفسه من أحد العقارات في العجوزة.

تشريح الجثمان

وأخطرت النيابة العامة بحادث انتحار شاب من أعلى أحد العقارات في العجوزة فقررت انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان المجني عليه لبيان أسباب وفاته رسميًا وموافاة النيابة بتقرير الصفة التشريحية حتى يتسنى لها استكمال اجراءاتها القانونية، واستدعت النيابة أسرة الشاب المنتحر لسماع أقوالها في الحادث.

كانت أجهزة الأمن في الجيزة تلقت بلاغًا بالعثور على جثمان شاب في أحد شوارع العجوزة، وتبين من التحريات أن الوفاة ناتجة عن انتحار الشاب عندما صعد عقارًا وقت سيره بالشارع وألقى بنفسه.