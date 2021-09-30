ممشى أهل مصر بكورنيش النيل: يضم بازارات ومحالًا تجارية ومطاعم

تتزين منطقة كورنيش ببولاق أبو العلا بوسط القاهرة، بشمروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل، الذي جعل من المنطقة لوحة فنية، بعدما تم الانتهاء من الهيكل الكامل لممشى أهل مصر، ووضع المقاعد الخشبية وزراعة المناطق والمسطحات الخضراء، لينتظر الافتتاح الرسمي ليكون متنفسًا للمصريين للتنزه في حضرة مياه النيل، مع تخصيص مساحة تم استخدامها كساحة انتظار للسيارات، وحتى الآن تم الانتهاء من أعمال السور المعدني، وبلاط الأرضيات، وبالإضافة إلى أعمال الزراعات للمسطحات الخضراء.

وسيمتد ممشى أهل مصر من منطقة بولاق أبو العلا وحتى كوبري 15 مايو، في مشروع يتماشى مع رؤية مصر 2030، من أجل استعادة الرونق الجمالي لنهر النيل.

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن» كل ما تريد معرفته عن ممشي اهل مصر بكورنيش النيل.

ممشى أهل مصر بكورنيش النيل

- تكلفة المرحلة الأولى من المشروع 700 مليون جنيه.

- تمتد المرحلة الأولى من مشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل بطول كيلو و800 متر.

- يمتد الممشي بطول نيل القاهرة كواحد من أهم المشروعات القومية التي تنفذها الدولة لإعادة الوجه الحضاري للقاهرة.

- يضم بازارات ومحالًا تجارية ومطاعم.

- المرحلة الثانية من المشروع ستبدأ من كوبري إمبابة، وصولًا إلى كوبري 15 مايو.

- ستضم مكانًا مخصصًا كمرسى لليخوت، ومسرح مكشوف للحفلات الغنائية على النيل، ومطاعم، وكافتيريا، وأماكن جلوس للمواطنين.

- سيمتد المشروع بطول نهر النيل عبر المحافظات لحمايته، وذلك من القاهرة وحتى أسوان مرورًا بفرعي دمياط ورشيد.

- يشتمل المشروع على 3 جراجات بسعة إجمالية تبلغ 180 سيارة.

- يتم تنفيذ مسرح بمساحة 275 متر مربع بسعة 772 فرد.

- يبلغ طول المشروع نحو 1.8 كيلو متر مربع.

- تم الانتهاء من تنفيذ 90.4% من أعمال المشروع الذي انطلق في أول سبتمبر 2019.

- من المقرر الانتهاء من أعمال المشروع بحلول 17 فبراير 2021.

- تبلغ القيمة التقديرية للمشروع 585 مليون جنيهاً.

- يتم تنفيذ 19 مبنى في مساحة المشروع، بينها 5 مطاعم، و5 كافتيريات، و62 محل تجاري.