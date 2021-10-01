أبو فياض السفاح .. النيابة تنتدب الطب الشرعي لضحية مسجل خطر قنا

يبدو أن قضية مقتل مسجل خطر قنا أو أبو فياض السفاح، بقرية الأشراف في مركز قنا جنوب المحافظة لم تنته بعد، وذلك بعد العثور على جثة طفلة متحللة داخل ركن في منزله الذي قتل به في تبادل إطلاق نار مع الشرطة الشهر الماضي، وتشير التحريات إلى الجثة ترجع لابنته الثانية، لتصبح الجثة الرابعة من أفراد عائلته (زوجتيه وابنتيه)، بعد العثور على 3 جثث منذ أسبوعين، الأمر الذي يزيد الغموض حول أسباب تخلص «أبو فياض» من الإناث في أسرته.

النيابة العامة تنتدب الطب الشرعي للجثة الرابعة ضحية أبو فياض السفاح

وقررت النيابة العامة بمركز قنا، ندب الطب الشرعي لأخذ عينة DNA من الجثة المتحللة التي عثر عليها داخل «جوال» لمعرفة هل هي ابنة المسجل خطر «محمد نصر» الشهير باسم أبو فياض السفاح أم جثة أخرى، كما قررت النيابة استكمال التحقيقات في واقعة العثور واستجواب ذوي سفاح قنا.

العثور على الجثة داخل جوال بمنزل أبو فياض السفاح

وكان اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، تلقى إخطارا بعد بلاغات من عدم العثور على ابنة محمد نصر الشهير بسفاح قنا ، ما دفع الأجهزة الأمنية لتعميق البحث في أركان منزله في قرية الأشراف الشرقية، والمفاجأة أنهم عثروا على جثة متحللة داخل المنزل موضوعة داخل جوال بلاستيك.

على الفور استدعت الأجهزة الأمنية سيارة إسعاف ونقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا العام تحت حراسة مشددة من قبل الأمن.

15 يوما مرت على مقتل أبو فياض السفاح بقرية الأشراف بقنا

في 15 سبتمبر الماضي، داهمت قوة من الأمن العام مصحوبة بقوة من مديرية أمن قنا بالتعاون مع مباحث مركز قنا، منزل محمد نصر الشهير بسفاح قنا وأبو فياض، أخطر مسجل خطر في مركز قنا، وذلك بقرية الأشراف الشرقية وخلال رؤيته للقوة بادلها إطلاق النار ما دفع القوات بتبادله إطلاق النار، وأسفرت عن مصرع المتهم بطلق نارية في جسده.

وفتشت قوات الأمن المنزل وعثرت على «حلاق» مكبل تم تحريره وهو من قرية الجبلاو كان يحتجزه المتهم قبل قتله لشكه أنه يقوم بتصوير المكان، ثم عثر على جثتي زوجتيه في غرفة محكمة الغلق في حالة تحلل، وبتفتيش الثلاجة على عثر على لحم آدمي تبين أنها جثة ابنته.

كما عثرت الأجهزة الأمنية على كميات كبيرة من المخدرات وهي مخدر الشابو نحو كيلو ويبلغ قيمتها مليون و500 ألف جنيه، كانت مخصصة لكيفه، وكمية من الأسلحة النارية المختلفة، ومواد متفجرة، وسيارات ودراجات بخارية.