حلاق أبو فياض يروي ساعات الرعب بعد تحريره وقتل «سفاح قنا»: خدني رهينة

استمعت النيابة العامة بمركز قنا إلى «م.ك»، 27 سنة، حلاق «أبو فياض»، أخطر عنصر إجرامي في قنا، المتهم بقتل زوجته وابنته، وذلك بعد أن نجحت قوات الشرطة في تحرير الحلاق، حيث كان المتهم أبو فياض، قد اتخذه رهينة لاستخدامه درعا بشريا حال مداهمة قوات الشرطة منزله، لكن القوات نجحت في التعامل معه، وتحرير الحلاق، وقتل المتهم، عقب تبادله إطلاق النار مع الشرطة.

وعقب تحرير حلاق أبو فياض، استمعت النيابة العامة لأقواله وشهادته على يوم الحادث، قبل أن تقرر صرفه.

وكانت قوات الشرطة بمحافظة قنا، قتلت «محمد. ن»، 38 عاما، الشهير بـ«أبو فياض»، أخطر عنصر إجرامي بمركز قنا، خلال تبادله إطلاق النار مع الشرطة، حيث توجهت للقبض عليه، بعد تردد قتله زوجته وابنته، وتحفظه على حلاقه كرهينة، لاستخدامه درعا بشريا، في حال مواجهته قوات الشرطة، التي كان يعلم بقدومها إليه للقبض عليه.

حلاق أبو فياض: كبلني وأخبرني أنه سيقتلني لأنني اخبرت رجال الشرطة بمكانه

وقال حلاق أبو فياض، في التحقيقات، عقب تحريره من منزل سفاح قنا، إنه اعتاد على الحلاقة لـ«أبو فياض» هو وأولاده، وأن المتهم اتصل به في يوم المداهمة، وطلب منه الحضور ليحلق له كالعادة، «في البداية لم ألبِ طلبه، لكنه جدد اتصاله، فذهبت إليه وعقب قيامي بحلق شعر أولاده، فوجئت به يقوم بتكبيلي، وطلب مني الجلوس على الأرض».

وتابع الحلاق: «عشت ساعات من الرعب بعدما أخبرني أنه سوف يقتلني بسبب شكه فيا بأنني قمت بإبلاغ الشرطة بمكانه وموقعه بقرية الأشراف، وعلمي بقتله زوجته، وابنته ووضعها في فريزر الثلاجة».

وواصل حلاق سفاح قنا: «قال لي إنه سوف يأخذني درع بشري حال قدوم الشرطة إلى منزله، ولكن القوة الأمنية باغتته خلال تبادله إطلاق النار وإصابته بطلقات نارية أودت بحياته»، موجها الشكر لرجال الشرطة التي قامت بتحريره من يد السفاح.

أبو فياض.. لحظة سقوط أخطر مسجل خطر بقنا

كانت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوة من الأمن العام بقنا، داهمت منزل أخطر مسجل خطر في قنا، خاصة بعد ورود بلاغ باختطافه حلاق، وتردد قيامه بقتل زوجتيه وابنته، وتمكنت القوة من منه، بمقر إقامته بقرية الأشراف جنوبي المحافظة، وذلك بعد تبادله إطلاق نار مع قوات الشرطة.

وعثرت الأجهزة الأمنية بعد تفتيش منزله على جثة ابنته الطفلة، التي وضعها في فريزر الثلاجة، وجثة زوجته متحللة حيث كان قد قتلهما منذ نحو شهر، ورفض تسليم جثتيهما لذويهما، كما تم العثور على ترسانة أسلحة نارية وسيارات ومعدات.

وقررت النيابة العامة دفن الجثث، مساء أمس، وسط إجراءات أمنية مشددة.