تفاصيل جديدة في واقعة «سفاح قنا».. «أبو فياض» أقام مقبرة لزوجتيه على «السراير»

قررت النيابة العامة في مركز قنا، تشميع 27 حرزا بالشمع الأحمر، بعدما عُثر عليها مع العنصر المسجل خطر، «محمد. ن»، 38 عاما، الذي قتل في تبادل إطلاق مع الشرطة بقرية الأشراف، الأربعاء الماضي.

وكشفت مصادر أمنية لـ«الوطن»، تفاصيل جديدة في عملية مقتل مسجل خطر بقنا، موضحة أن قوات الأمن توجهت لمنزل المتهم، وجرى تبادل لإطلاق النار، إلا أن أحد ضباط الأمن المركزي تمكن منه وقتله وتمكنت القوات من دخول المنزل الذي عثر فيه على كميات أسلحة وذخيرة كبيرة وسيارات ومواد شديدة الانفجار.

تخلص من زوجتيه ولم يدفنهما

وتابعت المصادر، أن المجرم تخلص من زوجتيه قبل المداهمة بنحو أكثر من شهر، لافتا إلى أنه تم العثور على الجثتين في غرفة، وهم في حالة تحلل كامل حتى أصبحوا هياكل عظمية على الأسرّة، موضحة أنه من المرجح أن المجرم ترك الزوجتين في الغرفة دون أكل وشرب، وقد يكون تخلص منهما بطريقة أخرى وهو ما يحدده الطب الشرعي، ولكن النهاية أنه وضعهم في الغرفة دون دفن وكأنها مقبرة.

وأردفت المصادر، أن المتهم الذي يدعى «أبو فياض»، لم يكتف بقتل زوجتيه، بل قتل ابنته الوحيدة ووضعها في الفريزر.

وكانت الأجهزة الأمنية بقنا، داهمت أحد العناصر الإجرامية، «مسجل جنائي - فرض سيطرة»، هارب ومحكوم عليه في 17 جناية و34 سنة سجن، قضايا متنوعة، بقرية الأشراف في دائرة مركز شرطة قنا.

تبادل إطلاق النار

وحال استهدافه واقتراب قوات الشرطة منه، ومشاهدته لها بادر بإطلاق أعيرة نارية تجاهها فبادلته القوات، وتمكنت من السيطرة على الموقف وأسفر ذلك مقتله، وبتفتيش مسكنة عُثر على 27 حرزا «مدفع آر. بي. جي، 2 دانة، 2 رشاش، 8 بنادق، 2 طبنجة، 4 قنابل يدوية محلية الصنع، 4 هواتف وكمية كبيرة من الذخائر مختلفة الأعيرة، صديري واقي، منظار معظم، كمية من مخدر الشابو تزن حوالي كيلو جرام، وسيارات، ودراجة نارية، وزجاجة تحتوي على مادة الزئبق، وكمية من البارود الأسود ومبلغ مالي».

وصرحت النيابة العامة منذ يومين، بدفن الجثث بعدما أخذ الطبيب الشرعي عينات منها لكتابة التقرير.