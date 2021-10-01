العثور على جثة رابعة متحللة بمنزل سفاح قنا

عثرت الأجهزة الأمنية بقنا، على جثة جديدة متحللة، داخل جوال بلاستيك، اليوم الجمعة، بمنزل «سفاح قنا»، ليرتفع عدد الجثث إلى 4 جثث، بعد العثور علي جثتي زوجتيه متحللتين، كما عُثر على جثة ابنته داخل الثلاجة، خلال مداهمة منزله الشهر الماضي.

مدير أمن قنا يتلقى بلاغا بالحادث

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قنا، بالعثور على جثة طفلة متحللة داخل جوال، يشتبه أن تكون ابنة سفاح قنا الثانية، داخل غرفة في منزله.

سفاح قنا..هارب من 11قضية وسجن مؤبد

تعود أحداث الواقعة، إلى منتصف شهر سبتمبر الماضي، حينما تأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن قنا تواجد أحد العناصر الإجرامية يدعى محمد نصر الشهير بـ«أبو فياض»، مسجل جنائي وفرض سيطرة، هارب ومحكوم عليه فى 17 جناية إعدام، و11 قضية سجن مؤبد، و34 سنة سجن، بإحدى المناطق النائية بدائرة مركز شرطة قنا.

أخطر مسجل خطر في محافظة قنا

وعقب تقنين الإجراءات داهمت قوة من مديرية أمن قنا، مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي، منزل مسجل خطر قنا، وحال اقتراب القوات ومشاهدته لها بادر بإطلاق أعيرة نارية تجاهها فبادلته القوات إطلاق النيران وتمكنت من السيطرة على الوضع.

وأسفر ذلك عن مصرع المتهم وبتفتيش مسكنة عثر على «آر. بي. جي» و2 دانة و2 رشاش و10 قطع أسلحة وقنابل يدوية محلية الصنع و8 هواتف وكمية كبيرة من الذخائر مختلفة الأعيرة وزجاجة تحوى مادة الزئبق وكمية من البارود الأسود ومبلغ مالي.

وبتفتيش باقي منزله عثر على جثة زوجتيه متحللتين داخل غرفة فيما عثر على جثة داخل فريز ثلاجة تبين أنها ابنته، وصرحت النيابة بدفن الجثث.