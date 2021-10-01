سيارات «شيري» 2022 جميع الفئات.. تعرف على المواصفات والأسعار

أعلن الوكيل المحلي للعلامة التجارية «شيري» داخل السوق المحلي تحريك الأسعار الخاصة بسيارات شيري موديل العام الجديد 2022، بزيادة رسمية على فئات كل طراز تراوحت من 1000 جنيه وحتى 5 آلاف جنيه.

وتستعرض «الوطن» قائمة الأسعار الرسمية لسيارات العلامة الصينية «شيري» في السوق المحلي.

قائمة أسعار شيري تيجو 3 موديل 2022

-ارتفعت أسعار السيارة 1000 جنيه

- تنتمي السيارة لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، وتأتي بفئة واحدة بسعر يصل إلى 244.900 جنيه.

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1.6 لتر 1600 سي سي، ينتج قوة 126 حصان، وعزم أقصى للدوران 160 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من طراز CVT.

قائمة أسعار شيري تيجو 8 موديل 2022

-ارتفعت أسعار السيارة 5 آلاف جنيه

-تنتمي السيارة لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، وتأتي بفئتين، الأولى بسعر 374.900 جنيه، والفئة الثانية بسعر 404.900 جنيها.

-تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1.5 لتر 1500 سي سي تربو، ينتج قوة 145 حصان، وعزم أقصى للدوران 210 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات.

قائمة أسعار شيري تيجو 7 موديل 2022

- ارتفعت أسعار السيارة بزيادة 3 آلاف جنيه

- تنتمي السيارة لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، وتأتي بفئتين، الأولى بسعر 289.900 جنيه، والفئة الثانية بسعر 313.900 جنيها.

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1.5 لتر 1500 سي سي تربو، ينتج قوة 145 حصان، وعزم أقصى للدوران 210 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات.

قائمة أسعار شيري أريزو 5 موديل 2022

- ارتفعت أسعار السيارة بزيادة تراوحت من 1000 وحتى 2000 جنيه

- تنتمي السيارة لفئة السيارات السيدان، وتأتي بـ3 فئات مختلفة التجهيزات:

الفئة الأولى بسعر 179.900 جنيه.

الفئة الثانية بسعر 199.900 جنيه.

الفئة الثالثة بسعر 213.900 جنيه.

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1.5 لتر 1500 سي سي، ينتج قوة 114 حصان، وعزم أقصى للدوران 141 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 7 سرعات.