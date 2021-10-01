سيارات «شيري» 2022 جميع الفئات.. تعرف على المواصفات والأسعار
كتب:
طلعت الصناديلي
09:40 م | الجمعة 01 أكتوبر 2021
شيري أريزو 5 - ارشيفية
أعلن الوكيل المحلي للعلامة التجارية «شيري» داخل السوق المحلي تحريك الأسعار الخاصة بسيارات شيري موديل العام الجديد 2022، بزيادة رسمية على فئات كل طراز تراوحت من 1000 جنيه وحتى 5 آلاف جنيه.
وتستعرض «الوطن» قائمة الأسعار الرسمية لسيارات العلامة الصينية «شيري» في السوق المحلي.
قائمة أسعار شيري تيجو 3 موديل 2022
-ارتفعت أسعار السيارة 1000 جنيه
- تنتمي السيارة لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، وتأتي بفئة واحدة بسعر يصل إلى 244.900 جنيه.
- تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1.6 لتر 1600 سي سي، ينتج قوة 126 حصان، وعزم أقصى للدوران 160 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من طراز CVT.
قائمة أسعار شيري تيجو 8 موديل 2022
-ارتفعت أسعار السيارة 5 آلاف جنيه
-تنتمي السيارة لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، وتأتي بفئتين، الأولى بسعر 374.900 جنيه، والفئة الثانية بسعر 404.900 جنيها.
-تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1.5 لتر 1500 سي سي تربو، ينتج قوة 145 حصان، وعزم أقصى للدوران 210 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات.
قائمة أسعار شيري تيجو 7 موديل 2022
- ارتفعت أسعار السيارة بزيادة 3 آلاف جنيه
- تنتمي السيارة لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، وتأتي بفئتين، الأولى بسعر 289.900 جنيه، والفئة الثانية بسعر 313.900 جنيها.
- تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1.5 لتر 1500 سي سي تربو، ينتج قوة 145 حصان، وعزم أقصى للدوران 210 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات.
قائمة أسعار شيري أريزو 5 موديل 2022
- ارتفعت أسعار السيارة بزيادة تراوحت من 1000 وحتى 2000 جنيه
- تنتمي السيارة لفئة السيارات السيدان، وتأتي بـ3 فئات مختلفة التجهيزات:
الفئة الأولى بسعر 179.900 جنيه.
الفئة الثانية بسعر 199.900 جنيه.
الفئة الثالثة بسعر 213.900 جنيه.
- تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1.5 لتر 1500 سي سي، ينتج قوة 114 حصان، وعزم أقصى للدوران 141 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 7 سرعات.