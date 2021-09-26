أسعار السيارة شيري أريزو 5 موديل 2022.. الأكثر ترخيصا في وحدات المرور

جاءت السيارة «شيري أريزو 5» الأكثر ترخيصا في مختلف وحدات المرور خلال أغسطس الماضي، بـ610 مركبات من إجمالي 1675 مركبة، جرى ترخيصها للعلامة الصينية شيري، وفقا لبيانات الإدارة العامة للمرور.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، قائمة أسعار السيارة «شيري أريزو 5 موديل العام 2022» خلال سبتمبر الحالي، وأهم التجهيزات الخاصة بالسيارة الجديدة، كما يلي:

قائمة أسعار السيارة شيري أريزو 5 موديل 2022

تنتمي شيري أريزو 5 لفئة السيارات السيدان، وتتوافر داخل السوق المحلي بـ4 فئات مختلفة التجهيزات، كما يلي:

- الفئة الأولى بسعر 179 ألف جنيه.

- الفئة الثانية بسعر 194 ألف جنيه.

- الفئة الثالثة بسعر 197 ألف جنيه.

- الفئة الرابعة بسعر 212 ألف جنيه.

قوة وأداء شيري أريزو 5

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.5 لتر 1500 سي سي، قوة 114 حصانا، وعزم دوران 141 نيوتن/ متر.

- المحرك متصل بناقل حركة مانيوال مكون من 5 سرعات في الفئة الأولى، أوتوماتيكي مكون من 7 سرعات في باقي الفئات.

- تعتمد السيارة على منظومة الجرّ الأمامي للعجلات.

- تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة الـ100 كم/ ساعة في غضون 11.5 ثانية.

- تستهلك السيارة متوسط 7 لترات من الوقود لقطع مسافة 100 كم.

أبعاد السيارة شيري أريزو 5

- تأتي السيارة بأبعاد 4572 مللي الطول، 1825 مللي العرض، 1482 مللي الارتفاع.

-2670 مللي طول قاعدة العجلات.

- ترتفع السيارة عن الأرض مسافة 129 مللي.

- تصل سعة الصندوق الخلفي للسيارة لنحو 430 لترا.

التجهيزات ووسائل الأمان في شيري أريزو 5

السيارة شيري أريزو 5 مزودة بعدة تجهيزات ووسائل للأمان، بينها «وسائد هوائية، نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، توزيع إلكتروني للفرامل EBD، جنوط رياضية 16 بوصة، مصابيح ضباب أمامية وخلفية مع إضاءة LED، مرايات جانبية كهربائية، حساسات ركن خلفية، مثبت سرعة، فتحة سقف، وكاميرا خلفية، شاشة وسائط 7 بوصة، فرش جلد، خاصية إنذار عدم ربط حزام الأمان لكرسي السائق، وذلك حسب تجهيزات كل فئة من الفئات الأربعة للسيارة.