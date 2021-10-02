إطلاق المنصة اليوم.. كيف تتبرع لدعم «حياة كريمة»؟

أعلنت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، انطلاق حملة التبرعات الأولى للمصريين بالخارج من أجل الدعم والترويج للمشروع القومي لتنمية وتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، بدءا من اليوم السبت، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وممثلين عن مؤسسة حياة كريمة، وذلك تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبالتزامن مع شهر أكتوبر واحتفالات مصر القومية في شهر النصر.

وأطلقت وزارة الهجرة منصّة إلكترونية رسمية، للترويج عالميًا لفعالية جمع تبرعات المصريين من أجل حياة كريمة.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في السطور التالية وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة رابط المنصة الإلكترونية من أجل التبرع لحياة كريمة وطريقة التبرع.

رابط منصة التبرعات لحياة كريمة

تم إطلاق موقع إلكتروني يحتوى على تفاصيل ومعلومات توضيحية عن «ما هو المشروع القومى حياة كريمة؟» عن طريق (نسخة ويب ونسخة موبايل) من خلال الضغط هنا.

ويمكن التبرع لحياة كريمة من خلال الموقع الإلكتروني من خلال الضغط على هذا الرابط.

طريقة التبرع لحياة كريمة للمصريين بالخارج

ويمكن للمتبرع الدخول على الرابط السابق ذكره واختيار «Donation»، ثم سيظهر لك أرقام بمبالغ التبرغ اضغط على ما قيمة المبلغ الذي تريد التبرع به واختيار طريقة الدفع ثم اضغط تأكيد.

فعالية إطلاق منصة التبرعات لـ«حياة كريمة» اليوم

ويشارك في الفعالية اليوم عبر الفيديو كونفرانس، الإعلامي محمد شردي سفير مبادرة «حياة كريمة»، وليلى بنس مستشارة إدارة الثروات بولاية كاليفورنيا الأمريكية وزوجها درايدن بنس رجل الأعمال الأمريكي وصاحب مؤسسة «بنس» للاستشارات المالية وإدارة الثروات، وممثلون عن مؤسسة «نيو إيجيبت» المصرية بالولايات المتحدة، وممثلون عن نادي روتاري «مابل فالي» بالولايات المتحدة أيضًا، إلى جانب عدد من أبناء الجالية المصرية.

وصرحت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم بأن فعالية إطلاق الحملة سيتم بثها مباشرة على الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حيث إن هذه الحملة هي الأولى ضمن سلسلة من الحملات سيتم إطلاقها تباعًا لصالح دعم المشروع القومي الكبير «حياة كريمة» والترويج له في أوساط المصريين حول العالم، بهدف الإسهام في تحسين الظروف المعيشية وتغيير حياة أهالينا في الريف المصري إلى الأفضل.