المصيلحي يفتتح مركز «سلامة الغذاء»: تكلف تطويره 90 مليون جنيه

افتتح اليوم الأستاذ الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أعمال مركز تطوير وسلامة الغذاء التابع للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وذلك بحضور كل من الدكتور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة الخارجية، ومحافظ القليوبية اللواء عبدالحميد الهجان، والدكتور حسين منصور، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، واللواء أحمد حسنين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، واللواء شريف قليني نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، واللواء مجدي الشاطر، نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور مدحت البيومي مدير مركز تطوير وسلامة الغذائية لتطوير وسلامة الغذاء.

ويقع مركز تطوير وسلامة الغذاء بمدينة قها بمحافظة القليوبية على مساحة 3.600 ألف متر وبتكلفة تطوير تصل إلى 90 مليون جنيه.

وقال المصيلحي إن الأمر لم يعد اهتماماً بالكم في الغذاء المقدم فقط، ولكن اهتمام بالجودة وسلامة المنتج، وهو ما يعطي ثقة المواطن في المنتج المصري من خلال معامل دولية مرجعية، للتأكيد على فكرة أن الغذاء المقدم للمواطن المصري أو المصدر للخارج آمن.

أول مركز إقليمي من نوعه

وأضاف المصيلحي أن المركز يعد أول مركز إقليمي يغطي 27 محافظة، ويقدم 975 نوعا من التحاليل التي تستغرق يوما واحدا في الفحص لكل تحليل.

وأشار إلى المركز يضم 9 معامل منهم «معمل متبقيات المبيدات، ومعمل لاختبار المعادن والمياه وهجرة المواد البلاستيكية، ومعمل للاختبارات البيولوجية، ومعمل للاختبارات الكيميائية بالإضافة إلى وحدة تقدير الهرمونات لقطاع الإنتاج الحيواني والداجني، ووحدة تقدير السموم الفطرية، ووحدة تقدير العقاقير البيطرية، ووحدة تقدير المضافات الغذائية والأحماض العضوية، بجانب وحدة كشف غش الزيوت والدهون من مصادرها النباتية أو الحيوانية، فضلا عن وحدة كشف وتقدير المحليات الصناعية».

تدريب وتأهيل العاملين

وذكر المصيلحي أن المركز يضم وحدات تدريب مجهزة لتدريب وتأهيل العاملين في مجال الأغذية والرقابة على الأغذية.

وأشار إلى أنه يتم أخذ العينات بشكل عشوائي من المزارعين، والصناع، والموردين، والتجار، ويتم تحليل كل المنتجات الغذائية بدء من المياة والتربة، وصولا للمنتج النهائي.

وأكد على أنه يتم فحص جميع الأغذية لسلامة وصحة 70 مليون مستحق للدعم من خلال فحص كل السلع التموينية التي توفرها الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

المصيلحي: المركز هو المعمل المرجعي للشركة القابضة للصناعات الغذائية

وشدد المصيلحي على أن المركز هو المعمل المرجعي للشركة القابضة للصناعات الغذائية للكشف عن سلامة الغذاء والمقدم للمواطنيين في شتى أنحاء جمهورية مصر العربية ويخدم المركز قطاع التصنيع الغذائي من المصنعين أو منتجي الخامات الزراعية داخل محافظة القليوبية، وكل محافظات مصر بالقيام بعمليات سحب العينات بواسطة متخصصين داخل المركز.

ويتيح المركز خدمة التحاليل لشركات القطاع الخاص والمصدرين لذلك، لافتا إلى أن عمليات الفحص تتم وفقا للموصفات القياسية المصرية، والدولية وتدار وفقا لنظم المعامل الدولية «الأيزو» 17025، لافتا إلى أنه في حالة عدم مطابقة السلع للمواصفات يتم سحب المنتجات ومعاقبة الشركات المخالفة.

وفي كلمتها أكدت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة الخارجية، على أهمية قطاعي الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية في تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية وتوفير الملايين من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، وذلك باعتبارهما من أهم القطاعات الإنتاجية الاستراتيجية بالاقتصاد القومي.

وقالت الوزيرة إن هذين القطاعين يمتلكان إمكانات ومقومات كبيرة تؤهلهما للتصدير لعدد كبير من الأسواق العالمية، خاصة في ظل شبكة اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم، مشيرةً إلى أن هناك فرص تصديرية متميزة لمنتجات القطاعين وبصفة خاصة في أسواق الدول العربية والأسواق الإفريقية والأوروبية.

وأشارت جامع إلى أن قطاعي الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية يمثلان محوراً أساسياً في تنفيذ خطة الوزارة الهادفة إلى زيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنويا، مشيرةً إلى أهمية منظومة سلامة الغذاء في زيادة الثقة في المنتج المصري في السوق المحلي والأسواق الخارجية، خاصة وأنها تمثل شهادة ضمان تؤكد سلامة وجودة المنتجات الغذائية، الأمر الذي يسهم في زيادة معدلات التصدير والنفاذ للأسواق الخارجية.

جامع: 4 مليارات و585 مليون دولار حصيلة صادرات قطاعي الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية

وفي هذا الإطار لفتت الوزيرة إلى أن صادرات قطاعي الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية بلغت خلال الـ8 أشهر الأولى من العام الجاري 4 مليارات و585 مليون دولار مقارنة بـ4 مليارات و35 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة زيادة 13.6%، مشيرةً إلى أن أكبر الأسواق المستقبلة لصادرات القطاعين تتضمن روسيا الاتحادية والسعودية وهولندا وبريطانيا وشمال أيرلندا والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والجزائر والمغرب وليبيا.

وأشارت جامع إلى أن توافر معامل مزودة بأحدث الأجهزة ومعتمدة دوليا داخل المركز يمثل ركيزة أساسية للارتقاء بتنافسية المنتجات الغذائية والزراعية المصرية وبصفة خاصة المصدرة إلى الأسواق الخارجية، لافتةً إلى أن المركز يتيح خدماته لكل المصنعين والمنتجين وهو الأمر الذي يعد إضافة قوية لقطاعي الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية المصرية.

وفي كلمة الدكتور سيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أكد على أن مركز تطوير وسلامة الغذاء الذي تم افتتاحه اليوم يأتي في إطار جهود الدولة وتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير الغذاء الصحي والأمن والمستدام للمواطنين، وأكد على أن هناك مشترك مع معامل وزارة الزراعة وهي مجهزة على أعلى مستوى ومعتمدة محليا ودوليا في فحص وسلامة الغذاء فيما يتعلق بالإنتاج الزراعي الطازج في مراحل الإنتاج.

3600 متر مربع مساحة مركز تطوير وسلامة الغذاء

وصرح اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، أن مركز تطوير وسلامة الغذاء يقع بمحافظة القليوبية بمدينة قها ويتبع الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين، ويقع المركز على مساحة 3600 بمساحة متر مربع في مبنى مكون من أربعة طوابق ووحدة تجارب تصنيعية 500 متر مربع، واشتملت أعمال تطوير المركز على تطوير البنية التحتية ومرافقها تطويرا شاملا ومد مرافق جديدة من خلال إمدادت كهرباء بخطين منفصلين وإمدادت مياه وخطوط تليفونات أرضية وتمهيد وإنارة الطرق المؤدية من وإلى المركز، وتم تحديث جميع أجهزة المعامل بأحدث الأجهزة العالمية في مجالاتها، وكذلك النظم الإلكترونية الخبيرة في الدعم اللوجيستي المستمر لتقديم الخدمات بشكل مستمر لعملاء المركز بجودة وسرعة عالية.

توفير 246 ألف طن منتجات غذائية شهريا

كما صرح اللواء أحمد حسنين، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن الشركة تهدف إلى توفير الغذاء بشكل آمن للمواطنين، حيث يتم توفير 246 ألف طن منتجات غذائية شهريا بإجمالي 4 ملايين طن سنويا، وتقوم الشركة بالتعاقد على 16 ألف سلعة دائمة وتسعى الشركة إلى إنشاء مركز آخر لتطوير وسلامة الغذاء في الوجه القبلي لتغطية كل أنحاء الجمهورية.