فيفي عبده ترفض وضع لقب «راقصة» على قبرها: مش هبيع شهرة وأنا ميتة

أعلنت الفنانة فيفي عبده رفضها أن يسبق اسمها كلمة «راقصة» على قبرها بعد وفاتها، وذلك في معرض ردها علي سؤال المذيع العراقي نزار الفارس حين سألها عن موقفها من هذا الشأن.

وقالت فيفي عبده في حلقتها من برنامج «مع الفارس» الذي يقدمه المذيع العراقي نزار الفارس عبر قناة «الرشيد» العراقية، إنها ربما تكون أخطأت حين صرحت بقولها: «لما أقابل ربنا هقوله إني بحب الرقص»، مضيفة: «مينفعش، إزاي أحط الراقصة وأنا رايحة لربنا، بس يفضل ربنا هو اللي بيحاسب مش أنت ولا أنا، ولا أنا هخلي حد يحطلي لقب على مدفني».

فيفي عبده تتحدث عن مدفن أم كلثوم

وتابعت: «لما تروح مدفن أم كلثوم، هتلاقي صالون الرجلين بتاعته فيها صورة أم كلثوم، ودول نجوم، لكن مش هبيع شهرة وأنا ميتة».

ومن المقرر أن تذاع حلقة فيفي عبده، مساء اليوم الجمعة، عبر قناة «الرشيد» العراقية، وسوف تتحدث خلالها عن تفاصيل شائكة في مسيرتها الفنية، وعلاقتها بالراقصات من أبناء جيلها، وكذلك زيجاتها والكثير من تفاصيل حياتها الشخصية.

نزار الفارس: حلقتي مع فيفي عبده نارية

وكان نزار الفارس قد صرح لـ«الوطن» بأن حلقته مع فيفي عبده ستكون نارية ومليئة بالأسرار والمفاجآت، بحسب قوله.

يذكر أن نزار الفارس حاور عددا كبيرا من الفنانين في الفترة الماضية، وحققت أكثر من حلقة جدلا كبيرا، منها حلقة منة فضالي التي تحدثت بها عن إمكانية ارتداء الحجاب، بالإضافة إلى حلقة رانيا يوسف التي تحولت إلى قضية في ساحة المحاكم من جانب الطرفين، وذلك بعد الحديث عن العديد من الأمور اعتبرها البعض خادشة للحياء، كما حاور نزار الفارس عمر كمال وتحدث معه عن تصريحاته بالغناء خلف الراقصات ورفض والدته لذلك الأمر.