نزار الفارس يصدم فيفي عبده: «ممكن يكتبوا على قبرك الرقاصة؟».. فيديو

طرحت قناة «الرشيد» العراقية البرومو الخاص لحلقة الفنانة فيفي عبده، المقرر إذاعتها يوم الجمعة المقبل، مع الإعلامي نزار الفارس ضمن برنامج «مع الفارس»، للحديث عن أبرز محطاتها الفنية، ومواصفات فتى أحلامها، وموعد إعلان اعتزالها المجال الفني بشكلِ عام.

وظهر في الفيديو الإعلامي نزار الفارس وهو يحاور الراقصة المصرية فيفي عبده، وهو يوجه سؤالا للأخيرة: «هل تريدين بعد موتك يكتبون على قبرك الراقصة؟»، في وسط ذهول من الأخيرة.

وفي تصريح خاص سابق لـ«الوطن»، وصف الإعلامي نزار الفارس حواره مع الراقصة المصرية فيفي عبده بحوار «ساخن جدا بيني وبينها».

فيفي عبده: والدتي ضربتني علقة جامدة

وكانت الفنانة فيفي عبده قد تصدرت محركات البحث بعد حوارها مع الإعلامية وفاء الكيلاني، في برنامج «السيرة»، عبر قناة دي إم سي، إذ روت قصتها حول أسباب ضرب والدتها لها في الطفولة، قائلة: «رجعت في مرة لقيت أختي مضروبة فصعبت عليا وفكتها راحت والدتي ضربتني علقة جامدة.. وهي ربتنا بس أنا عمري ما ضربت أولادي».

وأضافت فيفي عبده: «أمي ربتنا كويس لدرجة أن لما كان حتى عندي 10 سنين مكنتش أقدر أسألها إحنا اتولدنا ازاي.. لغاية ما اتجوزت كنت فاكرة إن الناس بتخلف من الركب، لأنها كانت مفهمانا كده وإحنا صغيرين.. ومكنش في البجاحة بتاعة الزمن ده».