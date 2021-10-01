«السياحة» تستكمل مبادرة صيانة التماثيل بالميادين والحدائق العامة

تبدأ وزارة السياحة والآثار، بعد غد الأحد، المرحلة الثانية من المبادرة التي أطلقتها بداية العام الجاري، لتنظيف وصيانة التماثيل الموجودة بالميادين والحدائق العامة بمحافظات الجمهورية.

وقال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن الحملة تهدف إلى إظهار التماثيل -سواء الأثرية أو غير الأثرية- التي تزين الميادين والحدائق العامة بمحافظات الجمهورية، بالشكل اللائق، وإضفاء الشكل الحضاري والجمالي عليها، بالتعاون مع المحافظات المعنية، مؤكدا أن جميع أعمال التنظيف والصيانة بأيادي مرممي المجلس الأعلى للآثار لما لديهم من خبرة في هذا المجال.

إزالة الكتابات المشوهة والأتربة العالقة بالتماثيل

ومن جانبه أوضح الدكتور مصطفى عبدالفتاح رئيس الإدارة المركزية للصيانة والترميم، أن أعمال الصيانة الدورية تشمل إزالة الكتابات المشوهة والأتربة العالقة باستخدام أسلوب التنظيف الميكانيكي الجاف أو التنظيف الرطب حسب الحالة؛ بإلاضافة إلى حماية وعزل العناصر المعدنية، وصيانة العناصر الحجرية، وإعادة إحياء وتذهيب النصوص التأسيسية.

وسوف تستمر المرحلة لمدة شهر تقريبا، وتشمل نحو 80 ميدانا في محافظات القاهرة والجيزة والفيوم وسوهاج وبني سويف وأسيوط والمنيا والإسكندرية والبحيرة والبحر الأحمر والإسماعيلية وبورسعيد.

ميدان التحرير وأسود قصر النيل

وبدأت المبادرة في 22 محافظة، وكان من أبرز الميادين التي عملت الوزارة على تجميلها ميدان التحرير، الذي جرى تزيينه بمسلة وعدد من الكباش وافتتاحه مزامنة مع موكب نقل المومياوات الملكية، كما شملت أيضا تماثيل أسود كوبري قصر النيل، وتمثال سيمون بوليفار بوسط القاهرة، وغيرها من الميادين بمحافظات سوهاج وأسيوط والإسكندرية والغربية والشرقية وغيرها.