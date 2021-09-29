خطة الدولة للارتقاء بصناعة السياحة: منها «الترويج لمصر في الخارج»

اتخذت الحكومة ممثلة في وزارة السياحة والآثار مجموعة من الإجراءات للارتقاء بالمنتج السياحي المصري وزيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر خلال الفترة المقبلة، وضعت تلك الإجراءات للقضاء على العديد من السلبيات التي أثرت بالسلب على سمعة المقصد السياحي المصري، فضلا عن إنهاء بعض المشكلات التي كانت تمثل ظواهر سلبية مثل مشكلة حرق الأسعار وتراجع الجودة المقدمة للنزلاء ببعض الفنادق وغياب الدعاية السياحية لمصر في الخارج.

«الوطن» توضح في تلك السطور عددا من الإجراءات التي تم اتخاذها للارتقاء بصناعة السياحة المصرية:

1- تحديد حد أدنى لبيع الغرف الفندقية

أصدرت وزارة السياحة قرارا بتحديد حد أدنى لبيع الغرف الفندقية سيتم تطبيقه بداية من أول نوفمبر المقبل بحيث تباع الغرفة بفنادق فئة الـ 5 نجوم بـ 40 دولارا في اليوم، والغرفة بفنادق فئة الـ 4 نجوم بـ 28 دولارا في اليوم، وتهدف تلك الخطوة إلى رفع سعر المنتج السياحي المصري والقضاء على ظاهرة حرق الأسعار وعدم بيع البرنامج السياحي لمصر بسعر رخيص.

2- تطبيق المعايير الجديدة للتصنيف الفندقي الجديد للفنادق

بدأت وزارة السياحة والآثار، في يونيو الماضي، إجراء مراجعة على الفنادق للتأكد من تطبيقها للمعايير الجديدة للتصنيف الفندقي «hc» والذي يهدف إلى الوصول بالمنشآت الفندقية المصرية لذات مستوى مثيلاتها بالدول العالمية المتقدمة سياحيا.

3- الحملة الترويجية لمصر في الخارج

تستعد وزارة السياحة والآثار لإطلاق حملة ترويجية للسياحة المصرية في الخارج بتكلفة إجمالية 90 مليون دولار خلال 3 سنوات، وذلك بعد فترة أكثر من 4 أعوام من عدم وجود حملات مصرية بالخارج، وتهدف الحملة إلى الترويج للمقصد السياحي المصري بالخارج بوسائل دعائية مبتكرة تستهدف جذب أكبر عدد من السياح لزيارة مصر.

4- الهيئة المصرية لسلامة الغذاء

تبدأ الهيئة المصرية لسلامة الغذاء في الإشراف على جودة الطعام المقدم بكل المطاعم والمنشآت السياحية والفندقية وذلك بداية من يوم 22 نوفمبر المقبل، وتهدف تلك الخطوة إلى رفع جودة الطعام المقدم للسياح والنزلاء وتوحيد جهة الإشراف والتفتيش على إعداد الطعام والذي كانت تتم مشاركة بين وزارتي الصحة والسكان والسياحة والآثار.

5- سياحة اليخوت

بدأت الحكومة في الترويج لسياحة اليخوت والتي تستهدف جذب السياح من ذوي الإنفاق العالي لزيارة مصر مع تنويع الأنماط السياحية المصرية، وتهدف تلك الخطوة إلى زيادة المردود النقدي من السياحة ما يساهم في الدخل القومي.