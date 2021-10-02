الذهب المصري يفقد بريقه في السوق الخليجية متراجعا 66% خلال 8 شهور

فقد الذهب المصري بريقه في الأسواق الخارجية، حيث تراجعت صادرات قطاع الذهب والحلي والمجوهرات بنسبة 66%، خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس الماضي. وكشفت بيانات المجلس التصديري لمواد البناء، أن صادرات القطاع تراجعت إلى 750 مليون دولار، مقارنة بـ2.2 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

السوق الإماراتية

وكان لافتا التراجع الكبير في واحدة من أهم الأسواق لمصدري الذهب المصريين، وهي السوق الإماراتية، حيث أظهرت البيانات سقوط حاد في معدلات التصدير إلى الإمارات، بنسبة تراجع بلغت 82%، لتهبط القيمة إلى 281 مليون دولار، بعدما كانت 1.5 مليون دولار في الفترة من يناير حتى أغسطس من العام الماضي، وشهدت صادرات مصر من الذهب إلى كندا، تراجعا هي الأخرى، بنسبة 30%، حيث هبطت إلى 360 مليون دولار، مقارنة بـ512 مليون دولار، فيما شهدت صادرات القطاع إلى إستراليا نموا بقيمة 20%، حيث حققت 103 ملايين دولار، مقارنة بـ 85 مليون دولار.

سوق البحرين

كما كان من بين الأسواق المتراجعة بالنسبة لصادرات الذهب، سوق البحرين، حيث بلغت نسبة التراجع 99%، كذلك تراجعت الصادرات إلى أسواق السعودية بنسبة 100%، وإلى الولايات المتحدة بنسبة 52%، وإلى الكويت بنسبة 74%، وإلى فرنسا بنسبة 73%.

إغلاق الأسواق

وأرجع رفيق عباسي، رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، التراجع الحاد إلى دخول الأسواق في حالة إغلاق منذ انتشار فيروس كورونا، فضلا عن تغير أولويات الشراء لدى الكثير من المستهلكين سواء محليا أو دوليا، موضحا أن السوق الإماراتية كان على رأس الأسواق المستقبلة للذهب المصري طوال السنوات الماضية، إلا أن الأمر تغير تماما بعد الجائحة، حيث لم تعد أسواق الإمارات والخليج بصفة عامة كما كانت عليه من قبل.

وأشار إلى أن الإغلاقات وتوقف حركة الطيران، واضطرابها خلال الأشهر الماضية ساهم في تراجع الصادرات، خاصة أن عمليات التصدير كانت تعتمد على رحلات الطيران في السفر بالذهب إلى مشتريه في الأسواق الخارجية.