أسعار السيارات المستعملة.. 5 سيارات أقل عن 55 ألف جنيه

سجلت أسعار السيارات المستعملة، في السوق المصري ارتفعا ملحوظا خلال الأيام الماضية، حيث يعتمد عدد كبير جدا من المصريين على السيارات المستعملة نظرا لانخفاض سعرها مقارنة بالجديدة الزيرو، بالإضافة إلى انخفاض تكاليف الصيانة وقطع الغيارات.

أسعار السيارات المستعملة فيات تيمبرا

وبحسب موقع «هتلاقي»، فإن أسعار السيارات، الفيات تيمبرا، موديل 1990 من شركة Fiat العالمية، سجلت متوسط سعري 40 ألف جنيه، وتتميز هذه السيارة بمحرك 1.6 سلندر بنزين يولد قوة 87 حصانا، بدفع أمامي وناقل حركة من 5 سرعات يدوي، تنتج هذه السيارة شركة Fiat العالمية وتم إنتاج أول سيارة من هذا الموديل في عام 1990.

أسعار السيارات المستعملة فيات بيترا

فيما سجل متوسط سعر السيارات فيات بيترا موديل 2003 نحو 50 ألف جنيه مصري، والتي تتميز بمحرك سعة 1600 سي سي بقوة 103 أحصنة، كما جاءت بمحرك آخر 1300 سي سي بقوة 80 حصانا مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات.

أسعار السيارات المستعملة أوبل كورسا

وتابع الموقع أن السيارة أوبل كورسا الألمانية متوسط سعر 45 ألف جنيه، موديل 2005 في السوق المصري بمحرك 4 سلندر سعة 1400 سي سي «ايكوتك» بقوة 100 حصان عند 6000 لفة في الدقيقة وعزم دوران 130 نيوتن متر عند 4500 لفة في الدقيقة.

أسعار السيارات المستعملة بيجو 305

وأشار موقع «هتلاقي» إلى أن متوسط سعر السيارة بيجو 305، والتي تم إطلاقها في عام 1977 في السوق المحلي بمتوسط سعري 20 ألف جنيه، والتي تأتي بقوة 65 حصان لطرازي جي إل وجي، و74 حصانا لطراز إس آر الأعلى تجهيزًا.

أسعار السيارات المستعملة فولكس فاجن

وسجلت أسعار السيارة فولكس فاجن بيتلز، «الخنفساء» في سوق المستعمل بسعر يتراوح بين 13 لـ20 جنيها، والتي تتوفر بيتلز بمحرك بنزين مكون من 4 أسطوانات مسطحة 4 أزمنة و يبرد بالهواء، مع ناقل حركة يدوي مكون من 4 سرعات.