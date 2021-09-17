إنقاذ 40 حالة من الغرق وتسليم 377 طفلا تائها لذويهم بمصيف رأس البر

شهدت مدينة رأس البر بمحافظة دمياط، انتهاء نهار الجمعة على شواطئ المدينة، وسط إقبال من المصطافين والرواد، خلال توقيت العمل بالشاطئ، الذي يبدأ من أول ضوء للنهار حتى آخر ضوء، بتواجد إدارة الشاطئ ورجال الإنقاذ والمعدات البحرية و5 خيام لتجميع الأطفال التائهين وعدد 4 سيارات إسعاف.

إنقاذ 40 حالة غرق بمصيف رأس البر

وأنقذت إدارة الشاطئ، اليوم، 40 حالة من الغرق، كما تم تسليم عدد 377 طفلا تائها إلى ذويهم وغادروا جميعًا الشاطئ.

4 شواطئ عامة و12 ألف شقة سكنية مفروشة

وتعتبر مدينة رأس البر إحدى المدن الساحلية، التي تقع على شاطئ البحر المتوسط، وتتميز بطقسها المعتدل، وتجذب روادها من مختلف أنحاء الجمهورية، حيث تضم 4 شواطئ عامة وشاطئ واحدا خاصا بأحد الفنادق، علاوة على شاليهات للإيجار اليومي، بالإضافة إلى 12 ألف شقة سكنية مفروشة، و33 فندقا سياحيا وشعبيا، باختلاف درجاته من ثلاث إلى أربع إلى خمس نجوم.

أسعار الشقق المفروشة للإيجار اليومي بمصيف رأس البر

فيما تضم مدينة رأس البر عددا من الشاليهات والشقق المفروشة للإيجار اليومي ومجهزة بكافة الأجهزة الكهربائية، وتتراوح أسعار المصيف في رأس البر 2021، لليوم الواحد بين 200 و1000 جنيه، حسب الموقع، وتختلف الأسعار بحسب الموقع إذا كان داخلي بمحيط الأسواق أم صف أول بحر.

وتتراوح أسعار المصيف في رأس البر، في هذه الشواطئ ما بين 100 و250 جنيها، كرسوم الدخول، شاملة الكراسي والشماسي.