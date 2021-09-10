بسبب ارتفاع الأمواج.. «رأس البر» تخلي البحر من المصطافين

ناشدت الوحدة المحلية لمدينة رأس البرالمصطافين ورواد المدينة، عدم نزول البحر نظرًا لارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية، مع ضرورة الالتزام بتعليمات فرق الإنقاذ وإدارة الشاطئ حفاظًا على سلامتهم وسلامة ذويهم، فيما باشر رجال الإنقاذ تنفيذ التعليمات بإخلاء المياه من المصطافين باستخدام المعدات البحرية.

رجال الإنقاذ يناشدون رواد المدينة استخدام مكبرات الصوت عدم نزول البحر

واستخدم رجال الإنقاذ مكبرات صوت لمناشدة المواطنين عدم النزول للبحر بسبب ارتفاع الأمواج حفاظا على سلامتهم، تزامنا مع توافد الزوار على مصيف رأس البر، الذي يُعد مقصدا لرحلات اليوم الواحد، القادمة من المحافظات المجاورة مثل «الدقهلية، والغربية وكفر الشيخ»، لقضاء إجازة ممتعة يوم الجمعة، في الوقت الذي تشهد فيه محافظات الجمهورية موجة حارة.

4 شواطئ عامة و12 ألف شقة سكنية مفروشة

وتعتبر مدينة رأس البر واحدة من المدن الساحلية التي تقع على شاطئ البحر المتوسط، وتتميز بطقسها المعتدل، وتجذب روادها من مختلف أنحاء الجمهورية، حيث تضم 4 شواطئ عامة وشاطئا واحدا خاصا بأحد الفنادق، علاوة على شاليهات للإيجار اليومي، بالإضافة إلى 12 ألف شقة سكنية مفروشة، و33 فندقا سياحيا وشعبيا، باختلاف درجاته من ثلاث إلى أربع إلى خمس نجوم.

وتتراوح أسعار المصيف في رأس البر، في هذه الشواطئ ما بين 100 إلى 250 جنيها، كرسوم الدخول، شاملة الكراسي والشماسي.