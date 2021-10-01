خالد منتصر يدعو لإطلاق حملة للتبرع بالأعضاء بعد الوفاة

قال الكاتب الدكتور خالد منتصر، إن كتاب «أعداء مصر الخمسة» للمستشار أمير رمزي، من أهم الكتب في السنوات الأخيرة، فهو امتداد لكتاب «الأعمدة السبعة للشخصية المصرية» للدكتور ميلاد حنا.

الكتابة عن الأزمات أول طريق للحل

وأضاف خلال حفل إطلاق كتاب «أعداء مصر الخمسة» الصادر حديثًا عن الهيئة العامة للكتاب، اليوم الجمعة، أن قضية التنوير هي الحل الرئيسي لكل المشكلات التي نواجهها: «التنوير أولًا وثانيًا وثالثًا، لأنه حل لكل المشاكل، وبصفتي طبيب كتبت منذ أكثر من 20 عامًا عن قضية ختان الإناث، وأخيرًا صدر مؤخرًا قانون يجرم الختان»، مشيرًا إلى أن الكتابة عن الأزمات أول طريق للحل.

منتصر: لا يوجد قانون يجرم التبرع بالأعضاء

وتحدث خالد منتصر، عن التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، وقال إنه لا يوجد قانون يجرم التبرع بالأعضاء بل يبيح ذلك، ومع ذلك المصريون لا يقبلون الفكرة: «المصريون لديهم مزاج في موضوع التبرع بالأعضاء، ونفسي نتبرع بأعضائنا بعد الوفاة، لكننا خائفون أن نقدم على ذلك».

ودعا «منتصر» المثقفيين والفنانين والشخصيات العامة المؤثرة في المجتمع لتبني حملة «الوعي بثقافة التبرع بالأعضاء» والإقدام على التسجيل بها لحث المواطنين على التبرع بالأعضاء، مطالبا بوضع لائحة تتيح وضع خانة للتبرع بالأعضاء على رخصة السيارة في حالة الوفاة بحادث.

«منتصر»: التصنيع الثقافي الثقيل مهمة الدولة

وأشاد في ختام كلمته بدور الهيئة العامة للكتاب ممثلة في رئيسها الدكتور هيثم الحاج علي، ناشر الكتاب، وقال: «التصنيع الثقافي الثقيل هو مهمة الدولة، ولا توجد دور نشر خاصة ستتصدى لمثل هذه النوعية من الكتب إلا الدور الحكومية».

وشارك عدد كبير من الوزراء والإعلاميين والمثقفين، أبرزهم؛ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، الكاتب الصحفي الدكتور محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة «الوطن» ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، الدكتور مصطفى الفقي، رئيس مكتبة الإسكندرية، الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة العامة للكتاب، الدكتور أحمد بهي الدين، نائب رئيس الهيئة العامة للكتاب، شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، الدكتور وسيم السيسي، عالم المصريات، الإعلامي نشأت الديهي، الإعلامي عمرو عبد الحميد، الإعلامي مفيد فوزي، الإعلامية بوسي شلبي، الدكتور سعد الدين الهلالي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، الفنان لطفي لبيب، والفنانات لبلبة وداليا البحيري وليلى عز العرب.