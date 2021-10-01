إلهام شاهين تعلن التبرع بأعضائها بعد الوفاة: «بدل ما ياكلها الدود»

أعلنت الفنانة إلهام شاهين، أنها تنتوي التبرع بأعضائها بعد الوفاة إذا كانت تصلح، وقالت: «علينا أن نتبرع بأعضائنا لأي إنسان بدلًا من أن يأكلها الدود». جاء ذلك خلال حفل إطلاق كتاب «أعداء مصر الخمسة» للمستشار أمير رمزي، الصادر حديثًا عن الهيئة العامة للكتاب، اليوم الجمعة.

إلهام شاهين تدعو لإنشاء بنك للأعضاء البشرية في مصر

ودعت الفنانة إلهام شاهين، إلى إنشاء بنك للأعضاء البشرية في مصر، على غرار بنك القرنية الذي كان موجودًا أيام الرئيس الراحل محمد أنور السادات.

فيلم «بنات صابرة»

وكشفت إلهام شاهين، عن استعدادها لتقديم فيلم «بنات صابرة»، الذي يتطرق لقضايا اجتماعية كثيرة مثل ختان الإناث وزواج القاصرات، والموروثات الاجتماعية الخاطئة، مؤكدة أن الفيلم يبرز دور الفن في تجسيد أعداء مصر الخمسة، الذين تحدث عنهم المستشار أمير رمزي، في كتابه، وهو تجسيد حي لمعاناة المجتمع وأمراضه التي تحتاج لعلاج.

وشارك عدد كبير من الوزراء والإعلاميين والمثقفين، أبرزهم؛ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، الكاتب الصحفي الدكتور محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة «الوطن» ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، الدكتور مصطفى الفقي، رئيس مكتبة الإسكندرية، الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة العامة للكتاب، الدكتور أحمد بهي الدين، نائب رئيس الهيئة العامة للكتاب، شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، الدكتور وسيم السيسي، عالم المصريات، الإعلامي نشأت الديهي، الإعلامي عمرو عبد الحميد، الإعلامي مفيد فوزي، الإعلامية بوسي شلبي، الدكتور سعد الدين الهلالي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، الفنان لطفي لبيب، والفنانات لبلبة وداليا البحيري وليلى عز العرب.