خالد الجندي: تبرعت بأعضائي من 10 سنوات والإسلام لم يحرمه

قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن التبرع بالأعضاء ليس حراما، وتساءل: «هل هناك أسمى من إنقاذ حياة إنسان؟ إنها رسالة كبرى».

خالد الجندي: تبرعت بأعضائي

وأكد «الجندي» في كلمته خلال حفل إطلاق كتاب «أعداء مصر الخمسة»: «نحن لا ننادي بالتجارة بالأعضاء، لكن إنقاذ حياة إنسان هو أسمى رسالة، وقد تبرعت بأعضائي من 10 سنوات».

وتابع: «والدليل أن (من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا)، فالآية الكريمة واضحة، ويجب أن نتذوقها لنتأكد أن الإسلام لم يحرم التبرع بالأعضاء».

إصلاح الإنسان أولوية

وعلق الشيخ الجندي على عنوان كتاب «أعداء مصر الخمسة»، قائلا إن الأعداء الذين ذكرهم المستشار أمير رمزي، في مؤلفه، وهم؛ الفقر، الظلم، الجهل، الفوضى، المرض، ليسوا أعداء مصر فقط، بل أعداء أي إنسان».

وأضاف: «حقيقة الكلمة التي كان يتشدق بها الإخوان أن الإسلام هو الحل، ليست هي الطريق للإصلاح، بل إن الإنسان هو الحل، وإصلاحه أولوية».

وشارك عدد كبير من الوزراء والإعلاميين والمثقفين، أبرزهم؛ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، الكاتب الصحفي الدكتور محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة «الوطن» ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، الدكتور مصطفى الفقي، رئيس مكتبة الإسكندرية، الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة العامة للكتاب، الدكتور أحمد بهي الدين، نائب رئيس الهيئة العامة للكتاب، شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، الدكتور وسيم السيسي، عالم المصريات، الإعلامي نشأت الديهي، الإعلامي عمرو عبد الحميد، الإعلامي مفيد فوزي، الإعلامية بوسي شلبي، الدكتور سعد الدين الهلالي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، الفنان لطفي لبيب، والفنانات لبلبة وداليا البحيري وليلى عز العرب.

ومضمون الكتاب يتحدث عن رؤية الكاتب المستشار أمير رمزي، لمواجهة أعداء مصر الخمسة الذين حددهم في كتابه باعتبارهم لا يخرجون عن خماسي «الفقر والجهل والظلم والمرض والفوضى».