هاني رمزي: الرئيس السيسي يحقق الحلم.. ومصر هتبقى أحسن بلد في الدنيا

قدَّم الفنان هاني رمزي الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على قراراته الأخيرة لدعم ورعاية الفنانين في مصر، مؤكدا أن الرئيس حريص على دعم كل فئات الشعب، وذلك خلال حفل إطلاق كتاب «أعداء مصر الخمسة» للمستشار أمير رمزي، الصادر حديثًا عن الهيئة العامة للكتاب، اليوم الجمعة، وكان في استقبال الحضور المستشار أمير رمزي وحرمه بقصر عابدين.

أعداء مصر الخمسة سبب كل المشاكل

وهنأ الفنان هاني رمزي المستشار أمير رمزي، بصدور كتابه الجديد، والمجهود الكبير الذي بذله في الكتاب، وقال: «شعرت بأعداء مصر الحقيقيين، ولو فكرنا في الخمسة أعداء الذين ذكرهم المؤلف في الكتاب؛ الفقر، الظلم، الجهل، الفوضى، والمرض، سنشعر أنهم بالفعل هم سبب المشكلات الرئيسية».

هاني رمزي: مصر تتقدم والحلم يتحقق

وأكد «رمزي» أن مصر تشهد تحولًا كبيرًا على كل المستويات: «مصر تتقدم والحلم يتحقق، والرئيس عبدالفتاح السيسي، يحلم لمصر حلما عظيما»، مشيرًا إلى تكاتف المصريين مع القيادة السياسية على مستوى جميع الفئات لتحقيق هذا الحلم.

وتابع: «مصر تستحق كبلد وشعب وتاريخ وإنجازات، بلدنا تستاهل كل خير، وهتبقي أحسن بلد في الدنيا».

وأثنى الفنان هاني رمزي على اختيار قصر عابدين لحفل إطلاق الكتاب: «على مدار 140 سنة وهذا القصر كان يحمي مصر، مصر سالمة وآمنة».

وشارك عدد كبير من الوزراء والإعلاميين والمثقفين، أبرزهم؛ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، الكاتب الصحفي الدكتور محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة «الوطن» ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، الدكتور مصطفى الفقي، رئيس مكتبة الإسكندرية، الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة العامة للكتاب، الدكتور أحمد بهي الدين، نائب رئيس الهيئة العامة للكتاب، شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، الدكتور وسيم السيسي، عالم المصريات، الإعلامي نشأت الديهي، الإعلامي عمرو عبد الحميد، الإعلامي مفيد فوزي، الإعلامية بوسي شلبي، الدكتور سعد الدين الهلالي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، الفنان لطفي لبيب، والفنانات لبلبة وداليا البحيري وليلى عز العرب.