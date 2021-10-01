وزيرة التضامن تطلق حملة «بالوعي مصر هتتغير للأفضل»

أعلنت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إطلاق حملة «بالوعي مصر تتغير للأفضل»، التي ستجوب قرى مصر وتسهم في الوعي الإيجابي والتنموي، وهي مستلهمة من كتاب «أعداء مصر الخمسة» للمستشار أمير رمزي، جاء ذلك خلال حفل إطلاق الكتاب الصادر حديثًا عن الهيئة العامة للكتاب، بقصر عابدين، اليوم الجمعة.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الأزمات التي تحدث عنها المستشار أمير رمزي، في كتابه «أعداء مصر الخمسة»، وهم؛ الفقر، الظلم، والفوضى، والجهل، المرض، جميعها ترتبط ببعضها البعض، فالجهل نتيجة الفوضي والظلم والفقر، بمعنى أن الأمر متمثل في بوابة إما أن تؤدي إلى طريق من الظلام أو النور، وفي نهاية الأمر كلمة السر هي الوعي المتمثل في القوى الناعمة.

الوعي هو مزيج من الثقافة والأخلاق والدين والعادات

وقالت الوزيرة: «يكفي أن الرئيس أطلق أكثر من رسالة على موضوع الوعي، والوعي هو مزيج من الثقافة والأخلاق والدين والعادات، وهي تمثل قوى مصر الناعمة»، موضحة أن المسألة تتعلق بالوعي والضمير، وكلاهما مرتبط بموضوعات أخرى.

وأثنت الوزيرة على نشاط المستشار أمير رمزي، وعمله في خدمة المجتمع المدني بالتزامن مع عمله كقاضي، وقالت: «المجتمع المدني قوي جدًا، وأنا جئت لأخدم في وزارة التضامن الاجتماعي، فالخدمة فيها شرف لخدمة الفئات المستضافة، وأتمنى أن أترك فيها أثرا طيبا».

وزير الرياضة: إدراج كتاب «أعداء مصر الخمسة» كمنهج تعليمي للنشء في برامج التعليم المدني ومراكز الشباب

فيما أعلن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إدراج كتاب «أعداء مصر الخمسة» للمستشار أمير رمزي، كمنهج تعليمي للنشء في برامج التعليم المدني ومراكز الشباب.

وشارك عدد كبير من الوزراء والإعلاميين والمثقفين، أبرزهم؛ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، الكاتب الصحفي الدكتور محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة «الوطن» ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، الدكتور مصطفى الفقي، رئيس مكتبة الإسكندرية، الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة العامة للكتاب، الدكتور أحمد بهي الدين، نائب رئيس الهيئة العامة للكتاب، شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، الدكتور وسيم السيسي، عالم المصريات، الإعلامي نشأت الديهي، الإعلامي عمرو عبد الحميد، الإعلامي مفيد فوزي، الإعلامية بوسي شلبي، الدكتور سعد الدين الهلالي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، الفنان لطفي لبيب، والفنانات لبلبة وداليا البحيري وليلى عز العرب.