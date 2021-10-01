مطربة «حقك تحلم»: الموسيقى هواية مدرستهاش.. وسجلت الأغنية في يوم

قالت المطربة الشابة مي حسن، صاحبة أغنية «حقك تحلم» بمبادرة «حياة كريمة»، إنها تخرجت في كلية الآداب، وفيها التحقت إحدى المسابقات حملت اسم «آداب عندها تالنت»: «بعد ما خلصت قابلني رئيس الفريق وعرفني إن فيه حاجة اسمها كورال وفيه مسابقات بتتعمل على مستوى الكلية والجامعة والجمهورية كلها».

مي: التسجيل خلص في يوم.. وعملنا 5 أجزاء للأغنية

وأضافت خلال استضافتها ببرنامج «معكم»، الذي تقدمه الإعلامية مني الشاذلي، على قناة «CBC»، اليوم الجمعة، أن دخولها لعالم الغناء جاء نتيجة هواية وليس كاحتراف أو دراسة، لافتةً إلى أنه تم اختيار صوتها من الملحن شادي محسن حتى تغني بين الفواصل الإعلانية: «التسجيل أخد وقت قليل وخلصته في يوم، وعملنا 5 أجزاء للأغنية».

وأوضحت أنه في نفس الوقت كان يوجد موزعو أغنية «حقك تحلم» الخاصة بمبادرة «حياة كريمة»: «أثناء التسجيل كان موجود اللي عاملين التوزيع والميكس بتاع أغنية حقك تحلم، وشافوا إني عندي التنوع ده وقالولي هنرشحك لحاجات تانية، بعدها بفترة تواصل معي أحدهم من أجل تسجيل الأغنية، والحمد لله إني جزء من الأغنية دي».

مي حسن: الأغنية كانت سبب شهرتي

وأكدت أنها لولا تلك الأغنية ما كانت لتصل إلى ما وصلت إليه من شهرة: «الأغنية عادة بتاخد وقت على ما تتذاع ويكون ليها صدى، وصحيت تاني يوم بعد نشر الأغنية لقيت ناس كتير عاملة مشاركة للأغنية وتم إذاعتها على كل القنوات، وكل ده حصل فجأة».