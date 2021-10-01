أصغر مديرة برمجيات بـ«مايكروسوفت»: فخورة بالتعاون مع «حياة كريمة»

كشفت دينا أحمد، أستاذ في جامعة «نيوجيرسي بأمريكا»، عن تفاصيل حصولها البكالوريوس والماجستير في عام واحد، والحصول على لقب أصغر مديرة برمجيات في مايكروسوفت، قائلة إنها لم تكن مخططة لذلك من البداية، وكانت تتوقع حصولها على البكالوريس مثل باقي الطلاب، ودائما في الكلية كانت من المتفوقين، وأحد عمداء الكلية عرض عليها في البدء بالماجستير رغم أنها كانت وقتها لا تزال طالبة في السنة النهائية.

الحصول على الماجستير والبكالوريوس في نفس العام

وأضافت «دينا»، خلال لقاء عبر «zoom»، ببرنامج «مصر تستطيع»، المذاع على قناة «dmc»، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، اليوم الجمعة، أنَّ أصدقاءها شجعوها على الحصول على الماجستير والبكالوريوس في نفس الوقت: «قالولي أنتي مصرية، والمصريين بنوا الأهرامات، أكيد هتقدري تجمعي بين الاتنين»، وبالفعل بدأت في ذلك ونجحت الحصول على الماجستير والبكالوريوس في نفس العام.

فخورة بتعاوني مع مبادرة «حياة كريمة»

وأفادت بأنها على تواصل مع نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، للمساهمة في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»: «فخورة جدًا بتعاوني مع المبادرة، لأنها بتوفر حاجات الشعب محتاجها خاصة في الأقاليم والريف، وبروج دايما للمبادرة في الولايات المتحدة، وبعتبرها من أكبر المشاريع العملاقة اللي هتدخل موسوعة جينيس لأنها بيستفيد منها أكثر من 50 مليون مواطن وهذا رقم كبير جدًا».

مشاريع عملاقة وتطوير عمراني كبير

ووجهت الشكر للرئيس السيسي، ووزارة الهجرة: «حتى لو أنا مش في مصر، بس المبادرة فخر ليا، ومبسوطة جدا باللي بتعمله مصر من مشاريع عملاقة والتطوير العمراني الكبير اللي بيحصل».

لدي طموح وأهداف كبيرة.. «العالم ملهوش نهاية»

ولفتت إلى أن لديها دائما أهداف وطموح كبيرة جدًا لعمل أكبر مما تخطط له: «العالم ملهوش نهاية، ومقولش أنا هقف عند النقطة دي، وأنا عندي أهداف كتيرة، ففي مستوى الجامعة نفس أطور من طريقة عمل الجامعة والتعامل مع الطلاب، وعلى المستوى العالم عندي هدف في تصنيع تكنولوجيا تساعد العالم».