فيفي عبده: الرقص بيديني طاقة.. وأرفض وضع كلمة «راقصة» على قبري

قالت الراقصة فيفي عبده، إنها تحب الرقص، موضحة: «أنا حتى بقول سبحانك يارب معلش، ربنا يسامحني أنا بحب الرقص جدًا، وحاجة بتديني طاقة إيجابية ليا أنا.. وبكون سعيدة، ومخلصة في عملي وبحبه، وحتى لو قابلت رب العالمين هقول بحب الرقص، لأن مش ممكن أبقى كدابة، وفيه ناس كدابة، يبقوا بيشربوا الحشيش، ويقولوا (لا لا، حد الله) ودول ناس كذابة، ولازم منكدبش على رب العالمين، ولازم الإنسان يكون واضح».

عملت القبر بتاعي زي مدفن عبد الحليم

وأضافت «عبده»، في لقاء مع برنامج «مع الفارس»، المذاع على قناة الرشيد الفضائية العراقية، ويقدمه الإعلامي نزار الفارس، اليوم الجمعة، «أنا لما عملت المدفن بتاعي، عملته شبه مدفن عبدالحليم حافظ، وحتى يوجد بينه وبيني شارع»، لافتة إلى أنها ترفض كتابة كلمة «راقصة» على قبرها، مضيفة: «متنفعش، إزاي تحط الراقصة، هو أنا هروح بلقبي كراقصة، أنا يمكن أكون غلطانة إني بقول يارب أنا بحب الرقص، بس ربنا هو اللي بيحاسب مش حد تاني، ومش هخلي حد يحطلي لقب على مدفني».

وتابعت: «لما تروح مدفن أم كلثوم، هاتلاقي صالون الرجلين بتاعته عليها صورة أم كلثوم»، لافتة إلى أن الطاقة الإيجابية التي تعيش فيها هي «كاريزما من عند الله، وكتير بخبي حزني داخل نفسي، وأكون بعيط دم، وأصحى الصبح أقول للناس صباح الفل من أم الدنيا، والفنان ده عطاء، والرئيس عبد الفتاح السيسي كرم الفنانين وإداهم حقهم تالت ومتلت، لأن ده شيء يبسط وبيزود العطاء.. الفنانين بيدوا فن سواء كلمة أو ابتسامة أو رقص أو باليه، وكل ده فن، والفن عطاء للناس ورسالة».

فيفي عبده في الدراما

وأشارت إلى أنها في أعمالها الدرامية، لم يصدق أحد أنها الراقصة فيفي عبده، موضحة أنها تضع نفسها مكان الشخصية التي تؤديها وهذا سبب نجاح الشخصيات التي مثلتها.