تطبيق مواعيد غلق المحلات والمقاهي الشتوية بعد قليل

تبدأ وزارة التنمية المحلية، بعد قليل، تطبيق أحكام قرار رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، والتي يترأسها اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، رقم 456 لسنة 2020، والخاص بشأن بدء تطبيق «المواعيد الشتوية للغلق».

بدء تطبيق مواعيد غلق المحال والمقاهي الشتوية بعد قليل

ويسري قرار وزير التنمية المحلية، بشأن مواعيد الغلق، بموجب أحكام القرار رقم 456 لسنة 2020، على المحال والمطاعم والكافيهات والمولات التجارية والورش والأعمال الحرفية.

ومن المُقرر أن تغلق جميع المحال التجارية اليوم، في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بدلاً من الساعة الثانية عشر مساءًا المطبقة يوم الجمعة، على أن تغلق تلك المحال التجارية اعتباراً من الساعة العاشرة مساءًا في باقي أيام الأسبوع عدا يومي الخميس والجمعة التي تمد مواعيد العمل فيها شتاءً حتى الساعة الحادية عشر مساءً، كما تمد المواعيد لمدة ساعة في أيام الأعياد الرسمية للدولة، والإجازات الرسمية.

وبموجب قرار وزير التنمية المحلية؛ فإن المواعيد الشتوية لغلق المطاعم والكافيهات والبازارات، اليوم الساعة الواحدة صباحا، ويتيح قرار الوزير أن تستمر خدمة أخذ المأكولات والمشروبات بعد هذا الوقت، وخدمة التوصيل للمنازل بعد الواحدة صباحا.

وبحسب قرار «شعراوي»؛ فإن مواعيد الغلق بالنسبة للورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية هو الساعة السادسة مساءًا وفق المواعيد الشتوية.

استثناء المخابز والأفران ومحال البقالة والسوبر ماركت من المواعيد الشتوية

ويستثني وزير التنمية المحلية في قراره، كلاً من المخابز والأفران، ومحال البقالة و«السوبر ماركت» من القرار، مع عمل الأجهزة التابعة للوحدات المحلية أيضاً على مراعاة أنشطة محال بيع الفواكه والخضراوات والدواجن وأسواق الجملة والصيدليات ليلاً.

وحدد قرار الوزير توقيت تطبيق التوقيت الصيفي، اعتبارا من آخر جمعة في شهر أبريل حتى آخر يوم الخميس من شهر سبتمبر كل عام، لتبدأ تطبيق المواعيد الشتوية اعتبارا من يوم الجمعة الذي يلي «آخر خميس في سبتمبر»، وحتى يوم الخميس الذي يسبق «آخر جمعة في أبريل».