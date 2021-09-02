تنسيق جامعة الأزهر: 9 آلاف طالب وطالبة يسجلون رغباتهم في اليوم الأول

أعلن الدكتور محمد فرج، مستشار رئيس الجامعة للتنسيق الإلكتروني، أن غرفة عمليات مكتب تنسيق القبول بجامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، رصدت تسجيل 9 آلاف طالب وطالبة لرغباتهم إلكترونيًّا في اليوم الأول لتنسيق القبول بجامعة الأزهر اليوم الخميس من أصل 47 ألف طالب وطالبة، وهو عدد الناجحين في الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الأول.

وأوضح فرج أن هناك متابعة دائمة ومستمرة على مدار الساعة لعمليات تسجيل الرغبات للطلاب والطالبات الناجحين في الدور الأول بالشهادة الثانوية الأزهرية للعام 2021م.

جدير بالذكر أن مكتب تنسيق القبول بجامعة الأزهر بدأ اليوم الخميس، ويستمر تسجيل الرغبات إلكترونيًّا حتى يوم الاثنين القادم الموافق 6 من سبتمبر عبر موقع التنسيق الإلكتروني على بوابة الحكومة المصرية.

خطوات التسجيل في رغبات تنسيق جامعة الأزهر الإلكتروني

وذكرت جامعة الأزهر، أنَّه يتعين كل طالب أو طالبة إتمام عدد من الإجراءات على الموقع الإلكتروني لتنسيق الأزهر 2021، وبجولة داخل بوابة الأزهر نرصد خطوات التسجيل في رغبات تنسيق جامعة الأزهر الإلكتروني، كالتالي:

إدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب والمدون على شهادة الثانوية.

إدخال الرغبات بالترتيب الذي يراه الطالب مناسبًا في حدود الحد الأقصى للرغبات المسموح.

- بعد الانتهاء من إدخال الرغبات يمكن طباعة الرغبات التي أدخلها الطالب، ويعطي البرنامج إيصالًا برقم محدد، ومؤرخ بتاريخ وساعة التقدم.

- يمكن حفظ نسخة من الرغبات على الحاسب الشخصي حتى يمكن الرجوع إليها وقت الحاجة.

يمكن أيضًا إزالة اسم كلية أو معهد بعد إضافته ويمكن تعديله ليصبح اسم كلية أو معهد آخر، كما يسمح بإعادة ترتيب الرغبات بحيث يمكن تحريك موقع الرغبات لبعض الكليات إلى أعلى أو أسفل القائمة وفقا لرغبات الطالب.

إذا عدل الطالب الرغبات عدة مرات سيحفظ الحاسب آخر تعديل فقط ويتم التنسيق وفقا لآخر تعديل قام به.

وبعد الانتهاء من إدخال قائمة الرغبات يتمّ عرض القائمة لمراجعتها ثم إصدار أمر التسجيل الكترونيا لتخزين الرغبات على قاعدة البيانات بالحاسب الآلي الذي سيجري عملية التنسيق.

بعد التسجيل إلكترونيا، يعرض الموقع استمارة الرغبات التي تمّ تسجيلها مع رقم تسجيل المعاملة التي أجراها مع إيصال تسليم رغبات الطالب الكترونيًا.